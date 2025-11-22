Horoya AC – ASK : un derby prometteur !

L’ouverture de la sixième journée du championnat national de ligue 1 de Guinée mettra aux prises deux grosses figures du football guinéen, le Horoya AC de Conakry, classé troisième avec 11 points, et l’ASK, premier avec 13 points. En conférence de presse d’avant-match au siège du HAC, les deux coachs ont livré leur sentiment avant les hostilités.

Côté des jaunes et verts, le coach Desiré Fokou a envie de continuer mais pense qu’il n’a pas encore ce qu’il veut, même si la chance lui sourit pour le moment.

« L’ASK-Horoya, c’est une affiche alléchante entre deux équipes importantes du championnat, peu importe la position des deux équipes, ça reste un match important pour les deux équipes et même pour les supporters qui viendront voir le match, car c’est l’un des matchs les plus suivis de l’Afrique de l’Ouest. Nous allons mettre les ingrédients qu’il faut. Il y a maintenant 3 à 4 saisons, ils ont gagné certains et nous d’autres, donc ça va être compliqué, mais on va essayer », a-t-il indiqué.

Plus loin, il pense qu’il est en train de chercher l’équilibre avec son équipe.

« Pour le moment, la chance nous sourit, je suis en train de chercher une équipe compétitive, il y a au moins 70 % des joueurs de mon effectif qui sont nouveaux et ils ont envie de prouver dans leur premier clasico », a glissé Desiré Fokou.

Côté Horoya AC, le coach assistant s’est aussi exprimé. Diego

« Si je vous dis qu’on a préparé comme les autres matchs, je vous ai menti. ASK-Horoya, on a préparé comme on prépare un derby, car il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Ils sont leaders du championnat et on les talonne à 3 points. On s’est préparé pour faire un bon résultat. Le derby, on ne peut jamais le jouer pied sur le frein, tout le monde sera engagé, car tout le monde a envie de gagner ce match, peu importe les circonstances », a-t-il martelé.

Un peu plus loin, le coach dit avoir toutes ses cartes en mains et que l’infirmerie est vide.

« Pour le moment, l’infirmerie est vide, et dire qu’on va parler de tout ce qu’on a fait au compte de ce match, c’est un peu dévoiler nos secrets, donc il faut rester concentré », a poursuivi le coach Diego du Horoya AC de Conakry.

Horoya face à ASK, c’est demain à 16h au stade de Yorokoguiya, au compte de la sixième journée du championnat national.

Lonceny Camara