Kankan : le point focal par intérim de la HAC officiellement installé

Récemment nommé par décision du président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) comme point focal par intérim dans la région administrative de Kankan, l’actuel directeur régional de l’Information et de la Communication a pris fonction ce lundi. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs cadres régionaux, préfectoraux et communaux de Kankan.

La salle de réunion du gouvernorat a servi de cadre, ce lundi 24 novembre 2025, à la passation de service entre le point focal sortant de la HAC et l’intérimaire désigné la semaine dernière. Une occasion pour El Hadj Fodé Bangaly Fofana, désormais ancien point focal, de saluer les hommes de médias de la région ainsi que les autorités locales pour « la qualité des relations » entretenues depuis plusieurs années. Celui qui a longtemps marqué les téléspectateurs de la RTG par ses reportages a également réaffirmé sa disponibilité à accompagner son successeur.

Pour sa part, Mamadi Kansan Doumbouya, DRIC de Kankan et nouveau point focal de la HAC, dit mesurer l’ampleur de la mission qui l’attend. Il s’est engagé à assumer pleinement cette responsabilité.

« Nous recevons aujourd’hui, avec humilité et sens du devoir, la responsabilité qui m’est confiée au sein de la Haute Autorité de la Communication. Cette passation arrive à une période très sensible de l’histoire de notre pays. Protéger la liberté de la presse, prévenir les dérives, promouvoir une information responsable et accompagner l’évolution des médias dans un environnement marqué par le numérique et les réseaux sociaux seront nos objectifs. Je m’engage à travailler avec vous dans un esprit d’ouverture, de concertation et d’impartialité », a-t-il déclaré.

La cérémonie a pris fin par la remise du cachet, des clés du bureau et l’installation officielle du nouveau point focal de la HAC à Kankan.

Michel Yaradouno