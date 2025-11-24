Trafic du carburant à Mandiana : Plusieurs bidons d’essence saisis

C’est un coup de filet réussi des agents de défense et de sécurité de Mandiana. En l’espace de quelques jours, plus de cinq cents bidons de carburant ont été saisis le long des frontières et auprès de vendeurs illicites. Trois personnes mises en cause ont également été déférées à la justice. Ce matin, plusieurs bidons ont été présentés à la presse dans les locaux du commissariat central de la préfecture.

Les villes de Kankan, Siguiri et Mandiana sont confrontées depuis des semaines à une pénurie de carburant sans précédent. La majorité des stations-service sont à sec et les rares qui fonctionnent sont prises d’assaut dès le lever du soleil. Cette situation provoque une hausse vertigineuse du prix du carburant auprès des vendeurs ambulants. Pour faire face à cette crise, les forces de sécurité de Mandiana ont été mobilisées pour freiner la vente illicite de carburant. En moins de deux semaines, plusieurs centaines de bidons ont été saisis des mains des trafiquants. Certains ont déjà été revendus pour soulager les populations.

Ibrahima Keoulen Traoré, commissaire central de Mandiana, revient sur l’interpellation des trois personnes.

« Ces bidons ont été saisis des mains des trafiquants d’essence par nos services qui opèrent dans la préfecture et le long des frontières. Ils prennent les bidons de 20 litres à 240 000 francs guinéens pour les revendre à plus de cinq cent mille (500 000 FG) dans les villages. Il est aujourd’hui difficile de gérer cette crise de carburant car le trafic est devenu le nouveau négoce de tout le monde. Il y a 124 bidons devant vous ce matin et la semaine passée, nous avons pris 350 bidons qui ont été mis à la disposition des populations et revendus à des prix définis par l’État. La chasse va se poursuivre jusqu’au dernier retranchement des vendeurs illicites », promet l’officier.

Présent sur les lieux, le préfet de Mandiana a salué le travail des agents de défense et de sécurité pour leur proactivité, avant d’annoncer que le combat va continuer jusqu’à la satisfaction totale des populations.

« Il n’y a ni rupture encore moins de pénurie de carburant à Mandiana. C’est une crise provoquée par nous-mêmes. C’est pourquoi les forces de sécurité ont lancé cette opération et celle-ci va continuer jusqu’à ce qu’il y ait stabilité au niveau des stations », a déclaré le colonel Fodé Soumah.

Michel Yaradouno