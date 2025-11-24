Vidéo polémique : le Burkina Faso calme le jeu et annonce des sanctions

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a créé l’émoi ces dernières heures en Haute-Guinée. On y voit un groupe de jeunes se réclamant originaires du Burkina Faso tenir des propos jugés « outrageants » et d’une « extrême gravité ». La réaction des autorités burkinabè ne s’est pas fait attendre.

Dans cette vidéo tournée dans une zone d’orpaillage, un jeune affirmant être Burkinabè déclare : « On va gâter la terre de la Guinée pour aller construire chez nous au Burkina Faso. La Guinée est un petit pays ».

Suite au tollé suscité par ces propos, vus par des milliers de personnes, une délégation officielle burkinabè a été reçue ce lundi par le ministre guinéen des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, afin d’apaiser la situation et rétablir la sérénité entre les deux peuples.

Prenant la parole au nom du président de la Transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du ministre burkinabè des Affaires étrangères, le représentant de la délégation a rappelé la position officielle de Ouagadougou.

« Aujourd’hui, nous parlons au nom du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Avec le comité des Sages et le Haut Conseil des Burkinabè de l’étranger, nous allons conjuguer les efforts pour contrôler la communication de nos compatriotes », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette visite s’inscrit dans une démarche claire d’apaisement.

« Nous avons été reçus par Son Excellence le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée pour nous exprimer sur la situation… Nous venons réitérer et réaffirmer notre disponibilité, et rester à son écoute pour aller vers un apaisement », a-t-il indiqué.

Le Burkina Faso assure avoir déjà ouvert une enquête pour identifier l’auteur des propos incriminés. Les autorités promettent des mesures exemplaires.

« Conformément aux textes en vigueur, s’il est identifié, il fera face à la justice et à la rigueur de la loi. Il a tenu des propos outrageants », a martelé le représentant burkinabè.

Il a également rappelé la valeur sacrée que son pays accorde à la terre et au respect entre nations voisines.

« Nous sommes dans une tradition où la terre est sacrée pour nous, qu’elle soit guinéenne ou burkinabè. Autant nous respectons le Burkina Faso, autant nous devons respecter la Guinée », a-t-il conclu.

Siby