Guinée-Bissau : le général Horta N’Tam prend les rênes du pays

Vingt-quatre heures après le coup d’État militaire qui a renversé le président sortant Umaro Sissoco Embaló, la Guinée-Bissau a officiellement basculé dans une nouvelle transition politique. Jeudi matin, le général Horta N’Tam, jusque-là chef d’état-major de l’armée de Terre, a prêté serment au siège de l’état-major à Bissau, devant un dispositif sécuritaire lourdement renforcé.

Désormais président de la transition et dirigeant du Haut commandement militaire, il conduira le pays pendant un an, ont annoncé les auteurs du putsch lors d’une conférence de presse.

« Je viens d’être investi pour assurer la direction du Haut commandement », a déclaré le général N’Tam après la cérémonie, observée par des journalistes et marquée par la présence de dizaines de soldats armés.

Considéré ces dernières années comme proche du président déchu Embaló, N’Tam assure aujourd’hui vouloir rassembler.

« La Guinée-Bissau traverse une période très difficile de son histoire. Les mesures qui s’imposent sont urgentes et importantes et requièrent la participation de tout le monde », a-t-il affirmé.

Dans la capitale, la vie tourne au ralenti. Check-points, fouilles systématiques, boutiques fermées : la ville vit au rythme des militaires, bien que les frontières aient été rouvertes dans la foulée de l’annonce de la junte.

A noter que suite aux évènements intervenus dans la journée du mercredi, dans une déclaration conjointe, l’Union africaine, la CEDEAO et le Forum ouest-africain des Sages dénoncent avec fermeté l’annonce d’un coup d’État militaire et exigent le respect du choix des urnes.

Siby