Massif de Ziama, grotte blindée, Mont Nimba… les trésors cachés de la Guinée forestière

La région de N’zérékoré, au sud-est de la Guinée, se révèle comme l’un des territoires les plus riches en sites naturels, historiques et culturels du pays. Entre montagnes sacrées, forêts primaires, grottes mystérieuses et ponts traditionnels, la Guinée forestière offre un patrimoine unique qui attire un nombre croissant de visiteurs. Avec le lancement de la 4ᵉ édition de la Saison Touristique 2025–2026, la région met en lumière ses trésors naturels et culturels, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le tourisme local.

Le Massif de Ziama constitue l’un des joyaux naturels de la région. Classé réserve de biosphère par l’UNESCO, il s’étend sur des milliers d’hectares de forêts, vallées, falaises et crêtes rocheuses. Sa biodiversité exceptionnelle, comprenant des centaines d’espèces animales et végétales, en fait l’un des plus grands sanctuaires écologiques du pays et une destination de choix pour les amateurs d’écotourisme.

Non loin de là s’élève le Mont Nimba, point culminant de la région avec ses 1 752 mètres d’altitude. Classé lui aussi patrimoine mondial de l’UNESCO, ce massif abrite une faune et une flore uniques, dont certaines espèces endémiques comme le fameux crapaud vivipare. Les panoramas grandioses, les prairies d’altitude et les sentiers sinueux attirent chaque année randonneurs, chercheurs et passionnés de nature.

Parmi les sites historiques, la grotte blindée, connue localement sous le nom de grotte « Blinda », est un lieu chargé de mémoire. Selon les récits, elle servait autrefois de refuge aux populations pendant les conflits. Les projectiles n’y pénétraient pas, d’où son appellation. Des fouilles ont mis au jour des vestiges anciens, notamment des outils et des poteries, témoignant d’une occupation humaine très ancienne. Une chute d’eau située à l’entrée de la grotte permettait aux réfugiés de survivre pendant les périodes de retranchement.

La région recèle également des merveilles naturelles comme le pont naturel de Lola, sculpté par l’érosion et le temps. Il constitue une curiosité géologique où nature et histoire se rencontrent. À cela s’ajoutent les célèbres ponts en lianes, comme celui de Konipara, entièrement tissé à la main par les communautés locales. Ces ouvrages traditionnels, permettant de traverser des cours d’eau parfois tumultueux, témoignent d’un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.

La Guinée forestière se distingue aussi par ses traditions et ses peuples. La ville de N’zérékoré abrite un musée préfectoral, des centres artisanaux et des marchés colorés où se mêlent objets traditionnels, produits locaux et scènes de vie quotidienne. Dans les environs, des villages comme Bossou accueillent les visiteurs désireux d’observer des chimpanzés habitués à la présence humaine.

Le lancement récent de la Saison Touristique 2025–2026 à N’zérékoré vise à valoriser l’ensemble de ces sites. Les autorités prévoient le développement d’écolodges, l’amélioration des voies d’accès, le balisage des sentiers et la promotion d’un tourisme durable qui profite aux populations locales tout en préservant les écosystèmes.

Grâce à cette combinaison unique de nature, d’histoire, de culture et de traditions, N’zérékoré et sa région s’imposent progressivement comme une destination incontournable en Afrique de l’Ouest.

Thierno Amadou Diallo