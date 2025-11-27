ledjely
Violences en Ligue 1 : le Milo FC et l'AS Kaloum lourdement sanctionnés
Violences en Ligue 1 : le Milo FC et l’AS Kaloum lourdement sanctionnés

Par LEDJELY.COM

Les rencontres Milo FC–Wakriya AC et AS Kaloum–Hafia FC ont été émaillées de graves incidents dans les stades de Kankan et de Kaloum. Une situation qui a poussé  la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) à prononcer des sanctions lourdes contre les clubs mis en cause.

Lors du match de la 5ᵉ journée contre le Wakriya AC, les supporters du Milo FC se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence, notamment :

  • Envahissement de terrain,

  • Injures grossières envers les arbitres,

  • Agression physique d’officiels,

  • Jets de projectiles.

Conséquences pour le Milo FC :

  • 2 matchs à huis clos,

  • Amende de 9 millions GNF,

  • Prise en charge des frais médicaux d’un joueur du Wakriya AC (1 795 000 GNF) blessé lors des incidents.

Du côté de Kaloum, le club est sanctionné pour :

  • Envahissement du terrain,

  • Interruption du match à deux reprises,

  • Usage de bombes fumigènes,

  • Jets de projectiles.

La LGFP prononce :

  • Un avertissement officiel,

  • Une amende de 13 millions GNF.

À travers ces décisions, la Ligue rappelle sa détermination à lutter contre la violence, à faire respecter les règlements et à garantir la sécurité dans les stades guinéens.

Lonceny Camara

