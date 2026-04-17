Carrefour Market Guinee : modernité ou dépendance ?

L’ouverture du premier supermarché Carrefour Market à Conakry, en avril 2026, est largement présentée comme un symbole de modernisation du commerce guinéen. L’argument est séduisant : une offre diversifiée, des standards de qualité et un environnement d’achat structuré, en phase avec les attentes d’une clientèle urbaine en pleine évolution.

Mais derrière cette vitrine, une interrogation persiste : quel modèle économique se met réellement en place, et à qui profite-t-il ?

Comme dans de nombreux pays africains, Carrefour opère en Guinée à travers un système de franchise, fondé sur un approvisionnement combinant produits importés et production locale. Sur le principe, cet équilibre peut sembler vertueux. Dans les faits, il apparaît souvent déséquilibré. L’expérience d’autres pays de la sous-région montre que les produits importés occupent fréquemment une place dominante dans les rayons.

La grande distribution s’appuie en priorité sur des centrales d’achat internationales, capables d’assurer des volumes importants et une régularité d’approvisionnement. Une partie de ces produits importés provient de filières agricoles soutenues par des politiques publiques, notamment en Europe, ce qui permet de réduire les coûts de production et d’exportation. Déversés sur les marchés locaux, ils créent ainsi une concurrence difficilement soutenable pour les producteurs guinéens.

Il ne s’agit pas de rejeter la modernité ni de s’enfermer dans une vision passéiste. La Guinée a besoin d’investissements, de structuration et d’un meilleur accès à des marchés organisés. Mais une question demeure : quelle modernité souhaite-t-elle construire ?

Une modernité qui se substitue aux dynamiques locales, ou une modernité qui les renforce ?

Une modernité qui uniformise les modèles de consommation, ou qui valorise les ressources et les savoir-faire du pays ?

Souleymane Kourouma

Professeur de grandes écoles