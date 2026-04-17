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Insécurité à Sangarédi : Mamadou Oury Diallo retrouvé sans vie

Par LEDJELY.COM

Un jeune homme originaire du district de Boulléré a été retrouvé mort tôt dans la matinée de ce vendredi, à l’entrée de la ville, dans la zone minière de Sangarédi.

La victime, Mamadou Oury Diallo, connu sous le surnom d’« Oury Koulat », âgé d’une quarantaine d’années, a été découverte sans vie dans des circonstances encore non élucidées.

Selon les premières informations, son corps a été formellement identifié par ses frères peu après sa découverte. Les constatations effectuées sur place révèlent que le défunt présentait une importante plaie au niveau de la bouche. D’après plusieurs témoignages recueillis, cette blessure pourrait avoir été causée par un objet tranchant ou par un choc d’une extrême violence.

Pour l’heure, les circonstances exactes de la mort de Mamadou Oury Diallo demeurent inconnues. Les autorités locales ont pris en charge la dépouille afin de permettre l’ouverture d’une enquête. Les services compétents devront notamment déterminer si la victime a été agressée sur les lieux de sa découverte ou si son corps y a été abandonné après les faits.

En attendant les conclusions de l’enquête, le corps reste à la disposition des autorités administratives et judiciaires. La famille, profondément bouleversée, attend la fin des formalités avant de procéder à l’inhumation.

Dans la localité, cette affaire suscite émotion et indignation. De nombreux habitants appellent les autorités à renforcer les mesures de sécurité dans la commune urbaine de Sangarédi, où plusieurs cas d’agressions et de violences ont été signalés ces derniers mois.

Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur cette nouvelle tragédie.

Mamadou BAH, depuis Boké

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