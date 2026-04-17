Urgent : Maya Kaba et Yama Séga, en audition à l’Oprogem

Selon une source proche du dossier, Maya Kaba, l’influenceuse et Yama Séga, l’artiste, dont les sorties ont récemment défrayé la chronique sur les réseaux sociaux ont été discrètement interpellées par l’Office de protection des genres, de l’enfance et des mœurs (OPROGEM) Elles sont actuellement en audition.

La même source indique que le siège de l’Oprogem est actuellement placé sous haute surveillance des forces de l’ordre.

« Elles sont actuellement en audition », a confirmé une autre source.

Deux éléments de l’ORDEF seraient également présents dans la cour de l’Oprogem. Toujours selon notre source, il n’est pas exclu que Maya Kaba soit entendue en lien avec les 3 milliards de francs guinéens qu’elle a affirmé détenir à son domicile.

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