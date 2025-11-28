Crise de carburant et mines : la colère des jeunes explose à Siguiri

Une vive manifestation spontanée a éclaté ce vendredi 28 novembre 2025 à Siguiri, où des jeunes en colère s’en sont pris à des ressortissants chinois. Le bilan provisoire fait état d’un blessé léger et d’un véhicule pick-up appartenant à des Chinois incendié dans le quartier Bananikoro.

Selon plusieurs témoins, les protestataires accusent des opérateurs chinois de contribuer à la dégradation massive de l’environnement à travers l’exploitation minière artisanale et l’utilisation de machines lourdes, notamment les « poclains ». Ils dénoncent également la crise de carburant qui paralyse Siguiri depuis des mois, estimant que « les engins lourds des Chinois sont prioritairement servis au détriment des citoyens ».

Interrogé, Sayon Keita, président du conseil de quartier de Bananikoro, retrace le déroulement des faits.

« J’étais assis devant mon magasin lorsqu’un groupe de jeunes est passé à moto en scandant : “À bas les machines poclain, à bas les Chinois !”. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus nous informer qu’un pick-up chinois venait d’être incendié. Le véhicule s’était momentanément arrêté pour des achats lorsqu’il a croisé le groupe, qui y a mis le feu. Heureusement, le commissaire Ousmane Kaba est intervenu rapidement et a pu sauver les occupants chinois. Cette tension a entraîné l’arrêt immédiat des cours dans plusieurs écoles », a-t-il expliqué.

D’après une source policière, un ressortissant chinois a été légèrement blessé au genou. Par ailleurs, sept personnes ont été interpellées, dont trois élèves.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri