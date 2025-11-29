ledjely
Accueil » Éducation : l’intersyndicale déclenche une grève générale illimitée dès lundi
A la une

Éducation : l’intersyndicale déclenche une grève générale illimitée dès lundi

Par LEDJELY.COM

Après l’échec des négociations engagées avec le gouvernement, l’intersyndicale de l’éducation (SLECG, SNE, FSPE) a annoncé une grève générale et illimitée qui entrera en vigueur le 1er décembre. L’annonce est tombée tard dans la nuit du vendredi 28 novembre, au terme d’une journée de négociations infructueuses avec le gouvernement.

Avis de grève :

➤ Considérant le dépôt du mémorandum du 1er Septembre 2025;

➤ Considérant les décisions issues de l’Assemblée Générale extraordinaire de I’Intersyndicale FSPE-SLECG-SNE du 1er Novembre 2025, tenue au siège du SLECG;

➤ Considérant le préavis de grève du 05 Novembre 2025;

➤ Considérant la négligence du Gouvernement d’accéder aux revendications légitimes des enseignantes et enseignants de Guinée;

➤ Considérant la lenteur de la partie Gouvernementale à faire retarder la signature du statut particulier;

➤ Considérant les décisions issues de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Intersyndicale FSPE-SLECG-SNE du 27 Novembre 2025, tenue dans la salle de Congrès de la Bourse de Travail;

L’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE-SLECG-SNE) décide :

 Du déclenchement d’une grève générale à partir du lundi 1er décembre 2025, sur toute l’étendue du territoire national.

L’Intersyndicale invite les enseignantes et enseignants de Guinée au strict respect du mot d’ordre de grève jusqu’à satisfaction des différents points de revendication.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Aboubacar Soumah prévient : « Dès qu’on sera bloqués, on déposera l’avis de grève »

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : des militaires annoncent prendre le pouvoir

LEDJELY.COM

CAN 2025 : le TAS déboute la FEGUIFOOT face à la Tanzanie

LEDJELY.COM

Nouvelle pénurie d’essence : files interminables, marché noir en hausse, SONAP silencieuse

LEDJELY.COM

N’zérékoré : un carnaval géant pour inaugurer la Saison touristique 2025-2026

LEDJELY.COM

$99 millions de Baowu : « Ne vous inquiétez pas… », rassure Bah Oury

LEDJELY.COM
Chargement....