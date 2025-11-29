Éducation : l’intersyndicale déclenche une grève générale illimitée dès lundi

Après l’échec des négociations engagées avec le gouvernement, l’intersyndicale de l’éducation (SLECG, SNE, FSPE) a annoncé une grève générale et illimitée qui entrera en vigueur le 1er décembre. L’annonce est tombée tard dans la nuit du vendredi 28 novembre, au terme d’une journée de négociations infructueuses avec le gouvernement.

Avis de grève :

➤ Considérant le dépôt du mémorandum du 1er Septembre 2025;

➤ Considérant les décisions issues de l’Assemblée Générale extraordinaire de I’Intersyndicale FSPE-SLECG-SNE du 1er Novembre 2025, tenue au siège du SLECG;

➤ Considérant le préavis de grève du 05 Novembre 2025;

➤ Considérant la négligence du Gouvernement d’accéder aux revendications légitimes des enseignantes et enseignants de Guinée;

➤ Considérant la lenteur de la partie Gouvernementale à faire retarder la signature du statut particulier;

➤ Considérant les décisions issues de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Intersyndicale FSPE-SLECG-SNE du 27 Novembre 2025, tenue dans la salle de Congrès de la Bourse de Travail;

L’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE-SLECG-SNE) décide :

Du déclenchement d’une grève générale à partir du lundi 1er décembre 2025, sur toute l’étendue du territoire national.

L’Intersyndicale invite les enseignantes et enseignants de Guinée au strict respect du mot d’ordre de grève jusqu’à satisfaction des différents points de revendication.

