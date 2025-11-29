ledjely
Sénégal : Sonko provoque le départ précipité d’Embalo

Après avoir été accusé d’avoir mis en scène un faux coup d’État en complicité avec des officiers proches, le président déchu Umaro Sissoco Embaló a quitté précipitamment Dakar. Fragilisé par les propos tranchants d’Ousmane Sonko et soumis à de fortes pressions, il a été exfiltré en urgence vers Brazzaville grâce à l’appui de dirigeants africains.

D’après Confidentiel Afrique, c’est Embaló lui-même qui a exigé son départ rapide de Dakar, après les propos du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, qui s’est exprimé vendredi devant le Parlement en qualifiant la crise bissau-guinéenne de « combines ». Un discours jugé très ferme, que l’ancien président aurait mal vécu.

Mécontent de cette prise de position et soumis à de multiples pressions sur sa présence au Sénégal, Embaló aurait alors demandé au président Denis Sassou N’Guesso de l’aider à quitter le pays. Il a également contacté le président Bassirou Diomaye Faye pour l’en informer et lui exprimer ses remerciements.

Selon Confidentiel Afrique, un avion privé a été affrété pour son transfert vers Brazzaville, où il se rend accompagné de l’un de ses collaborateurs les plus proches.

