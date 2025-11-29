Présidentielle en Guinée : à N’Zérékoré, des citoyens appellent à des élections apaisées

L’ouverture de la campagne pour la présidentielle du 28 décembre 2025 a été officiellement annoncée, jeudi 27 novembre, dans un décret lu sur les médias d’État. Une période toujours sensible en Guinée, particulièrement dans les zones régulièrement touchées par des tensions électorales, comme N’Zérékoré, la principale agglomération de la Guinée forestière.

Interrogés ce vendredi 28 novembre, plusieurs habitants ont lancé un appel pressant à la paix, à la cohésion sociale et au calme tout au long de la campagne.

« Ce que je demande à la population, c’est de se maîtriser pour que la campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Pas de disputes. Préservons la paix afin que chacun puisse faire son choix sans intimidation », exhorte Odine Loua.

Marquée par les conséquences des violences post-électorales passées, Victoire Kpoghomou appelle, elle aussi, les citoyens à se mobiliser pour un scrutin participatif et responsable.

« Les élections en Guinée n’ont pas toujours été faciles. Mais je demande à la population d’oublier le passé, de prendre courage et de participer massivement aux prochaines élections qui, après tout, concernent les Guinéens eux-mêmes », a-t-elle indiqué.

Elle poursuit : « Levons-nous tous pour cette campagne afin de choisir celui qui portera le développement, la paix et qui pourra lutter contre le chômage, surtout pour nous, les jeunes ».

Cette ouverture de campagne intervient dans un contexte particulier : plusieurs grands partis, dont l’UFDG de Cellou Dalein Diallo, le PADES de Dr Ousmane Kaba et le PEDN de Lansana Kouyaté, ne sont pas de la course.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré