Gouvernement–Syndicat : un protocole d’accord signé après des négociations nocturnes

Après plusieurs heures de négociations entre le gouvernement et le syndicat de l’éducation, représenté le SLECG, un protocole d’accord a été signé dans la nuit du lundi à mardi.

Les discussions, entamées le 17 novembre et clôturées le 2 décembre 2025, se sont déroulées dans la salle de réunion du ministère du Travail et de la Fonction publique, sous la médiation du Conseil National du Dialogue Social (CNDS) et la facilitation de l’Inspection Générale de l’Administration Publique. Dr Alia Camara, président du CNDS, a joué un rôle central dans le dénouement.

L’un des premiers acquis concerne la révision du statut particulier de l’enseignement pré-universitaire et de l’enseignement technique. Une commission technique bipartite a déjà été mise en place, et un projet révisé transmis aux autorités.

À la suite du retrait du SNAESURS du processus, les parties ont convenu :

de poursuivre la révision du statut particulier dès février 2026,

de statuer sur les primes et indemnités réservées aux enseignants relevant des deux ministères concernés.

Les syndicats obtiennent une hausse significative de plusieurs primes :

Prime de préparation

De 100 000 GNF à 300 000 GNF à partir de février 2026

Puis 500 000 GNF en juillet 2026

Prime de craie

De 125 000 GNF à 300 000 GNF en février 2026

Puis 500 000 GNF en juillet 2026

Prime de documentation

De 300 000 GNF à 1 500 000 GNF par an

Les deux parties actent également l’extension des avantages prévus par le décret du 24 janvier 2024 pour les enseignants titulaires de grades académiques.

Les directions régionales, préfectorales et communales de l’éducation ainsi que les chefs d’établissement sont instruits de transmettre les listes des bénéficiaires.

Autre point crucial : le déblocage des salaires de juillet–août 2025 et le rétablissement des primes amputées. La plateforme FUGAS sera rouverte pour traiter les cas bloqués depuis décembre 2023.

Une commission spécifique (DGFP – IGAP – Syndicats) sera chargée d’examiner les dossiers. Les décisions de déblocage devront intervenir d’ici la fin décembre 2025.

Concernant le reclassement des enseignants admis aux examens professionnels, le gouvernement s’engage à prendre en charge les arrêtés dès janvier 2026.

Pour les enseignants contractuels non retenus, notamment ceux de la zone spéciale de Conakry, le gouvernement réaffirme le principe d’accès à la fonction publique par concours. Il invite les syndicats à « sensibiliser les concernés » à se préparer aux prochains concours de pratique de classe, où ils seront prioritaires.

Au terme des négociations, les deux parties ont salué « l’esprit de responsabilité » qui a permis d’aboutir à cet accord. Elles se sont engagées à respecter scrupuleusement les engagements pris.

Le protocole suspend le traitement des autres revendications du mémorandum jusqu’en février 2026.

Ledjely.com