Abdoulaye Sow, secrétaire général de l’USTG est décédé

Abdoulaye Sow, figure influente et respectée du mouvement social, est décédé ce mardi matin à la Clinique Ambroise Paré de Conakry, où il recevait des soins. L’information a été confirmée par un responsable syndical joint par notre rédaction.

À la tête de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG), l’une des principales centrales syndicales du pays, Abdoulaye Sow occupait également la fonction de secrétaire général de la FESABAG, la Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Institutions de Microfinance de Guinée. Deux responsabilités qui témoignent du poids qu’il représentait dans la défense des droits des travailleurs.

