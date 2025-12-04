ledjely
Accueil » MATD : vaste remaniement des gouverneurs et préfets
A la une

MATD : vaste remaniement des gouverneurs et préfets

Par LEDJELY.COM

À moins d’un mois de la présidentielle, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a opéré un vaste remaniement de l’administration territoriale. Gouverneurs, préfets, directeurs et chefs de cabinet ont été nommés dans plusieurs régions du pays, marquant une réorganisation majeure à la tête des différentes circonscriptions.

Ci-dessous, la liste :

Région administrative de Conakry

Gouvernorat de Conakry

Gouverneure : Générale Mahawa Sylla

Directeur de cabinet : Mohamed Sidi Sacko (Matricule 296-826Z)

Cheffe de cabinet : Kadiatou Amara Sylla (Matricule 263-609D)

Région administrative de Nzérékoré

Gouverneur : Colonel Moussa Condé

Directeur de cabinet : Elhadj Tidiane Soumah (Matricule 283-194H)

Chef de cabinet : Étienne Sandouno (Matricule 213-033S)

Préfets :

Nzérékoré : Colonel Étienne Tounkara

Macenta : Colonel Cheikh Mohamed Keita

Beyla : Colonel Idrissa Camara

Lola : Colonel Bassia Léno

Yomou : Colonel Ibrahima Douramoudou Keita

Gueckédou : Commissaire général de police Kandia Mara

Région administrative de Kankan

Gouverneur : Colonel Ali Badara Camara

Directeur de cabinet : Alia Camara (Matricule 210-865L)

Cheffe de cabinet : Sanassa Touré (Matricule 190-121V)

Préfets :

Kankan : Colonel Mohamed Niang

Siguiri : Colonel Séni Sylver Camara

Mandiana : Colonel Aboubacar Sidiki Traoré

Kouroussa : Colonel Ibrahima Soulé Camara

Kérouané : Colonel Cécé Richard Haba

Région administrative de Faranah

Gouverneur : Commissaire général de police Lamine Keita

Directeur de cabinet : Amara Kaba (Matricule 196-237G)

Chef de cabinet : Mamadou Mousliou Diallo (Matricule 214-211X)

Préfets :

Faranah : Colonel Augustin Facinadouno

Dinguiraye : Colonel Ousmane Diallo

Dabola : Colonel Alpha Oumar Cissé

Kissidougou : Commissaire général de police Mamadou Lamine Gouby Sow

Région administrative de Kindia

Gouverneur : Contrôleur général de police Mamadou Camara

Directeur de cabinet : Lanfia Kouyaté (Matricule 190-098T)

Chef de cabinet : Mamadi Nanténin Konaté

Préfets :

Kindia : Colonel Abdoulrahmane Keita

Coyah : Commissaire général de police Bernard Kamano

Dubréka : Colonel Abdel Kader Mangué Camara

Forécariah : Colonel Mamadou Lamarana Diallo

Télimélé : Colonel Mohamed 5 Camara

Région administrative de Boké

Gouverneur : Général Aboubacar Diakité

Directrice de cabinet : Nialen Condé (Matricule 196-347D)

Chef de cabinet : Alsény Barry (Matricule 274-889N)

Préfets :

Boké : Colonel Alsény Camara

Fria : Colonel Yahya Kalissa

Koundara : Colonel Charles Kolipé Lamah

Gaoual : Colonel Manson Sangala Kamara

Boffa : Colonel Mamadou Siré Bah

Région administrative de Labé

Gouverneur : Général Boundouka Condé

Directeur de cabinet : Siné Magassouba (Matricule 190-302P)

Cheffe de cabinet : Fatoumata Binta Diallo (Matricule 244-227P)

Préfets :

Labé : Commissaire général de police Cheikh Keïta

Lélouma : Colonel Fodé Soumah

Mali : Colonel Mohamed Lamine Camara

Tougué : Colonel Cécé Mahomou

Koubia : Colonel Faïndo Nikavogui

Région administrative de Mamou

Gouverneur : Colonel Robert Soumah

Directeur de cabinet : Mamadi Kandia Keïta (Matricule 260-650A)

Chef de cabinet : Mamadou Saïdou Diallo (Matricule 258-827P)

Préfets :

Mamou : Colonel Mamadi Diallo

Pita : Colonel Mohamed Bangoura

Dalaba : Mohamed Fodé Abdoulaye Sylla

