MATD : vaste remaniement des gouverneurs et préfets

À moins d’un mois de la présidentielle, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a opéré un vaste remaniement de l’administration territoriale. Gouverneurs, préfets, directeurs et chefs de cabinet ont été nommés dans plusieurs régions du pays, marquant une réorganisation majeure à la tête des différentes circonscriptions.
Ci-dessous, la liste :
Région administrative de Conakry
Gouvernorat de Conakry
Gouverneure : Générale Mahawa Sylla
Directeur de cabinet : Mohamed Sidi Sacko (Matricule 296-826Z)
Cheffe de cabinet : Kadiatou Amara Sylla (Matricule 263-609D)
Région administrative de Nzérékoré
Gouverneur : Colonel Moussa Condé
Directeur de cabinet : Elhadj Tidiane Soumah (Matricule 283-194H)
Chef de cabinet : Étienne Sandouno (Matricule 213-033S)
Préfets :
Nzérékoré : Colonel Étienne Tounkara
Macenta : Colonel Cheikh Mohamed Keita
Beyla : Colonel Idrissa Camara
Lola : Colonel Bassia Léno
Yomou : Colonel Ibrahima Douramoudou Keita
Gueckédou : Commissaire général de police Kandia Mara
Région administrative de Kankan
Gouverneur : Colonel Ali Badara Camara
Directeur de cabinet : Alia Camara (Matricule 210-865L)
Cheffe de cabinet : Sanassa Touré (Matricule 190-121V)
Préfets :
Kankan : Colonel Mohamed Niang
Siguiri : Colonel Séni Sylver Camara
Mandiana : Colonel Aboubacar Sidiki Traoré
Kouroussa : Colonel Ibrahima Soulé Camara
Kérouané : Colonel Cécé Richard Haba
Région administrative de Faranah
Gouverneur : Commissaire général de police Lamine Keita
Directeur de cabinet : Amara Kaba (Matricule 196-237G)
Chef de cabinet : Mamadou Mousliou Diallo (Matricule 214-211X)
Préfets :
Faranah : Colonel Augustin Facinadouno
Dinguiraye : Colonel Ousmane Diallo
Dabola : Colonel Alpha Oumar Cissé
Kissidougou : Commissaire général de police Mamadou Lamine Gouby Sow
Région administrative de Kindia
Gouverneur : Contrôleur général de police Mamadou Camara
Directeur de cabinet : Lanfia Kouyaté (Matricule 190-098T)
Chef de cabinet : Mamadi Nanténin Konaté
Préfets :
Kindia : Colonel Abdoulrahmane Keita
Coyah : Commissaire général de police Bernard Kamano
Dubréka : Colonel Abdel Kader Mangué Camara
Forécariah : Colonel Mamadou Lamarana Diallo
Télimélé : Colonel Mohamed 5 Camara
Région administrative de Boké
Gouverneur : Général Aboubacar Diakité
Directrice de cabinet : Nialen Condé (Matricule 196-347D)
Chef de cabinet : Alsény Barry (Matricule 274-889N)
Préfets :
Boké : Colonel Alsény Camara
Fria : Colonel Yahya Kalissa
Koundara : Colonel Charles Kolipé Lamah
Gaoual : Colonel Manson Sangala Kamara
Boffa : Colonel Mamadou Siré Bah
Région administrative de Labé
Gouverneur : Général Boundouka Condé
Directeur de cabinet : Siné Magassouba (Matricule 190-302P)
Cheffe de cabinet : Fatoumata Binta Diallo (Matricule 244-227P)
Préfets :
Labé : Commissaire général de police Cheikh Keïta
Lélouma : Colonel Fodé Soumah
Mali : Colonel Mohamed Lamine Camara
Tougué : Colonel Cécé Mahomou
Koubia : Colonel Faïndo Nikavogui
Région administrative de Mamou
Gouverneur : Colonel Robert Soumah
Directeur de cabinet : Mamadi Kandia Keïta (Matricule 260-650A)
Chef de cabinet : Mamadou Saïdou Diallo (Matricule 258-827P)
Préfets :
Mamou : Colonel Mamadi Diallo
Pita : Colonel Mohamed Bangoura
Dalaba : Mohamed Fodé Abdoulaye Sylla