Réforme fiscale : le gouvernement allège les taxes sur les véhicules et équipements électriques

Le Conseil national de la transition (CNT) a récemment adopté le volet recettes de la Loi de finances rectificative 2025. Parmi les nouvelles mesures annoncées : l’exonération de la TVA et une réduction importante des droits de douane sur les équipements et matériels électriques neufs, ainsi que sur l’importation et la vente des véhicules neufs et de leurs accessoires. Face à la presse ce mercredi 3 décembre 2025, le ministre du Budget, Facinet Sylla, a expliqué les motivations de ces réformes, entouré de ses cadres.

Désormais, les équipements électriques neufs importés, fabriqués, montés ou assemblés localement, ou vendus à l’état neuf, seront exonérés de TVA. Ils bénéficieront aussi d’une réduction significative des droits de douane. Les véhicules neufs sont soumis au même régime avantageux.

Pour le ministre du Budget, Facinet Sylla, ces réformes, menées en concertation avec les acteurs du secteur, notamment la Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Guinée, répondent à un double objectif : moderniser le parc automobile national et renforcer la sécurité électrique dans le pays.

« Si vous prenez nos routes ici, vous constaterez la vétusté de notre parc automobile. Et quand vous sortez en rase campagne, vous constaterez combien de fois les accidents sont causés par la vétusté du parc automobile, des véhicules qui tombent en panne partout et qui causent d’énormes accidents. Quand vous avez été témoin des incendies qui ont endeuillé nos familles ici, en tant que décideur, vous ne pouvez pas être insensible. Et quand vous discutez avec les acteurs du secteur, ils vous disent souvent les installations électriques dues à des câbles bon marché qu’on nous envoie ici. Tout ceci fait que nous avons des incendies à tout moment. On ne peut pas résumer la cause des incendies à la défectuosité ou à la qualité des matériaux électriques seulement. Mais si ce n’est que ça et qu’on peut faire quelque chose, nous avons proposé au gouvernement et le président de la République a accepté qu’il faut aller dans ce sens. C’est l’une des mesures phares de la loi des finances rectificatives de 2025 », a-t-il expliqué.

Concrètement, les droits de douane sur les équipements et matériels électriques, auparavant au-dessus de 45 %, chutent désormais à 7,75 %. Pour les véhicules neufs, les droits passent de plus de 44 % à seulement 12,75 %.

« Cela veut dire qu’au lieu de demander des exonérations à tout va, tout citoyen peut s’offrir un véhicule neuf aujourd’hui. Quand vous en avez des moyens, ce ne sont pas les taxes qui vont vous réduire. Pour vous donner une idée de l’impact, avant quand vous demandez une exonération, si vous êtes en peu, de façon administrative vous accordez une exonération. On vous accordait 25 à 50% maximum. Et cela vous ramène à 22% de la valeur d’un véhicule. Et si c’est 25% qu’on vous accordait, cela veut dire que c’est encore moins. Mais avec 12,75%, je pense qu’il n’y a plus de place à demander des exonérations…Je pense qu’à travers cette mesure qui a été prise par le gouvernement, c’est quelque chose qui devrait être à la portée de tout ce qui peut souffrir un véhicule neuf sans demander de dérogation », a-t-il souligné.

Pour illustrer l’impact, il donne un exemple clair : « si vous prenez un véhicule qui vous a coûté 100 millions, avant il fallait payer… 45 millions de plus. Aujourd’hui… vous ne payerez plus que 12,7 millions. Donc on quitte de 45 millions à 12,7 millions ».

Le ministre a également tenu à rassurer sur l’impact budgétaire : ces mesures ne devraient pas provoquer de déficit, mais au contraire inciter à une hausse des importations et réduire considérablement la fraude. Selon lui, les projections montrent qu’entre 2025 et 2028, les importations de véhicules neufs croîtront fortement, tandis que les importations de véhicules usagés chuteront. Les fraudes devraient, quant à elles, passer de 42,5 % à seulement 6,4 %.

Présent à la rencontre, Alexandre Camara, représentant du patronat guinéen, a salué des mesures efficaces qui réduiront non seulement les incendies liés à la mauvaise qualité des installations électriques, mais aussi les accidents de la circulation dus à la vétusté des véhicules. Il a en outre plaidé pour l’adoption d’un décret interdisant l’importation de véhicules trop âgés.

Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée, Mamadou Baldé, a exprimé sa satisfaction : « La chambre de commerce et les opérateurs… Nous sommes les plus heureux aujourd’hui en Afrique… L’approche que vous nous faites rassurez-vous que nous sommes à la disposition et la douane et les impôts ».

Tahirou Barry, importateur de véhicules, a également salué la réforme : « Cette mesure elle est très importante… Aujourd’hui cette diminution a un impact direct sur l’environnement mais ce qui m’a beaucoup plus frappé c’est le pragmatisme avec lequel vous avez travaillé sur ce dossier ».

Le ministère prévoit par ailleurs une vaste stratégie de vulgarisation afin d’informer tous les acteurs concernés.

N’Famoussa Siby