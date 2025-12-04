Symposium : les derniers adieux à Abdoulaye Sow

Ce jeudi, 4 décembre 2025, la salle des congrès du Palais du peuple a été le théâtre d’une cérémonie d’hommage solennelle et émouvante pour Elhadj Abdoulaye Sow, figure influente du mouvement syndical guinéen, ancien secrétaire général de l’USTG et de la FESABAG, décédé le 2 décembre dernier.

Plusieurs personnalités ont marqué leur présence à cette cérémonie dont des membres du CNRD, des membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque Centrale, des leaders syndicaux, des professionnels du secteur bancaire, des collègues et des camarades de promotion. C’est un silence impressionnant qui a dominé l’atmosphère, témoignant de la tristesse immense qui submergeait l’assemblée.

La foule hétérogène, venue accompagner la famille d’Abdoulaye Sow, a montré à quel point l’impact du défunt transcendait les clivages politiques et professionnels.

Toute la cérémonie a été marquée par une vague de témoignages poignants, de pleurs et de regrets. Toutes les parties prenantes, qu’elles soient issues du gouvernement, du syndicalisme, du patronat ou de la société civile, ont pris la parole pour se recueillir et saluer la mémoire de l’homme, du combattant et du médiateur qu’il fut.

Ces derniers hommages au Palais du Peuple précèdent l’enterrement qui aura lieu chez lui, à Dalaba, vendredi.

Thierno Amadou Diallo