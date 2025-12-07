Bénin : la CEDEAO prête à déployer sa force régionale face à la tentative de coup d’État

À travers une déclaration, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dénonce avec la plus grande fermeté la tentative de coup d’État au Bénin ce dimanche 7 décembre 2025 et appelle au respect immédiat de la Constitution, tout en affirmant son soutien total au gouvernement et au peuple béninois. L’institution sous-régionale se dit prête à déployer sa force régionale d’intervention, si nécessaire.

DÉCLARATION DE LA CEDEAO SUR LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

La Commission de la CEDEAO a appris avec consternation les informations faisant état d’une tentative de coup d’État militaire en République du Bénin.

La CEDEAO condamne fermement cette action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois.

La CEDEAO appelle au plein respect de la Constitution du Bénin et salue les efforts déployés par le Gouvernement et l’Armée républicaine pour maîtriser la situation.

La CEDEAO tient les auteurs de ce complot, individuellement et collectivement, responsables de toutes les pertes en vies humaines et matérielles causées par leurs actes.

La CEDEAO apportera son soutien au Gouvernement et au peuple sous toutes les formes nécessaires, y compris le déploiement de la force régionale d’intervention, afin de défendre la Constitution et l’intégrité territoriale du Bénin.

Abuja, le 7 décembre 2025.

Commission de la CEDEAO