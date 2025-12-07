Patrice Talon : « Cette forfaiture ne restera pas impunie »

Dans une adresse solennelle à la Nation ce dimanche soir, le président béninois Patrice Talon est revenu sur les événements qui ont secoué le pays plus tôt dans la journée, évoquant une tentative de déstabilisation menée par un « groupuscule de soldats ». Il a promis de retrouver les auteurs.

Le chef de l’État a d’abord dénoncé la gravité de la situation.

« Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m’adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd’hui des événements d’une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l’effet de s’attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l’ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses », a-t-il déclaré.

Il a ensuite souligné les risques qu’aurait entraînés cette action.

« Elle aurait mis un coup d’arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m’impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l’œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire », a-t-il indiqué.

Patrice Talon affirme avoir immédiatement pris les mesures nécessaires pour contrer cette tentative.

« J’ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l’étendue du territoire national », poursuit-il.

Le président a également salué la réaction des forces armées.

« Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui y sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu’à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d’éviter le pire à notre pays », dit-il.

Talon promet que les auteurs de ce soulèvement répondront de leurs actes.

« Cette forfaiture ne restera pas impunie. C’est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite », a-t-il affirmé.

Avant d’ajouter : « Je leur donne l’assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs ».

Pour conclure, il a tenu à rassurer la population : « Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l’ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d’aller et de venir à toutes et à tous ».

