Bénin : Tentative de putsch avortée, le gouvernement rassure

Par LEDJELY.COM

Au matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupe de militaires s’était brièvement emparé de la télévision nationale du Bénin, diffusant une déclaration annonçant la prise du pouvoir. La vidéo, qui tournait en boucle sur les antennes de la chaîne publique, a été interrompue brusquement. 

Vers 10h40, après le rétablissement du signal, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité, Alassane Seidou, est apparu à l’écran, vêtu d’un costume-cravate et affichant un air rassurant. Dans un message concis, il a annoncé l’échec de la tentative de putsch : « Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l’État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre ».

Le ministre a également appelé les populations à vaquer normalement à leurs occupations, concluant son intervention avant de disparaître, tandis qu’un individu dans le fond s’exclamait «bravo», témoignant du soulagement général face à la fin rapide de la crise.

Cette matinée mouvementée marque une épreuve test pour la stabilité institutionnelle du Bénin, mais illustre également la vigilance et la fidélité des forces armées à l’ordre républicain.

N’Famoussa Siby 

