Kankan : le nouveau gouverneur dévoile ses priorités et appelle à l’unité

Récemment nommé à la tête de la région administrative de Kankan lors du récent remaniement au sein de l’administration décentralisée, le Colonel Aly Badara Camara, jusque-là gouverneur de Nzérékoré, a officiellement pris fonction ce lundi 8 décembre 2025. La cérémonie de passation s’est déroulée en présence d’une forte délégation venue de la Guinée forestière ainsi que des cadres régionaux, préfectoraux et communaux de Kankan.

Dans son discours d’orientation, le nouveau gouverneur a d’abord salué le travail réalisé par son prédécesseur et l’ensemble des services déconcentrés. Il a ensuite réaffirmé son engagement à poursuivre les actions déjà menées, tout en insufflant, selon ses mots, « une dynamique nouvelle orientée vers le progrès et le bien-être de la population ».

Le Colonel Aly Badara Camara a décliné une vision axée sur la paix, la cohésion sociale et le développement harmonieux. Pour lui, la région de Kankan dispose d’un « potentiel exceptionnel » qu’il est impératif de transformer en « richesse concrète, créatrice de stabilité et de prospérité ».

Il a lancé un appel pressant à l’unité de tous les fils et filles de la région, sans distinction d’origine, d’ethnie ou de sensibilité. « Impliquons-nous, unissons nos forces et mettons nos intelligences ensemble pour bâtir une région forte, solidaire et tournée vers l’avenir », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de faire de la paix et du vivre-ensemble le socle de toutes les actions futures.

Le nouveau gouverneur s’est également engagé à servir « avec loyauté, intégrité, transparence et fermeté ». Ému, il a tendu « sa main droite » à la population de Kankan, sa ville natale, qu’il invite à collaborer étroitement pour consolider les acquis du CNRD et accompagner la dynamique de refondation initiée par les autorités de transition.

Michel Yaradouno