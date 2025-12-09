Kankan : Se disant pauvre, un père de famille met fin à ses jours

Un drame bouleversant s’est produit dans la nuit du lundi à mardi 9 décembre 2025, au quartier Missiran, dans la commune urbaine de Kankan. Alpha Barry, père de six enfants, a été retrouvé pendu devant sa chambre. Selon les premiers éléments, cet acte serait lié à une détresse psychologique profonde nourrie par une pauvreté persistante.

C’est sa belle-sœur, Aminata Barry, qui a découvert le corps au petit matin. Encore traumatisée, elle raconte : « Je me suis réveillée à l’aube, et je l’ai vu pendu, la corde au cou. J’ai réveillé les enfants pour qu’ils viennent voir dans quel état se trouvait leur oncle. Il ne bougeait plus, ne parlait plus, ne respirait plus. Ils l’ont rentré dans la maison, mais c’était trop tard ».

La veille du drame, rien n’avait laissé présager un tel geste. « Il est revenu du travail hier au crépuscule. Il s’est lavé, il a mangé, puis il est allé dormir. Il ne s’est disputé avec personne », ajoute Aminata Barry, toujours sous le choc.

Un autre proche, qui a requis l’anonymat, évoque toutefois des paroles inquiétantes prononcées par le défunt quelques heures avant son suicide.

« Hier, il est venu s’asseoir auprès de ma sœur. Il lui a dit qu’il aimerait mourir, quitter ce monde parce qu’il souffre trop. Il disait que son frère prépare à manger mais ne lui donne rien, ni à lui, ni à ses enfants », témoigne-t-il.

Alpha Barry, qui travaillait avec des partenaires chinois, aurait exprimé à plusieurs reprises son malaise et son profond sentiment d’impuissance face à sa situation financière. « Il disait qu’il ne servait à rien, qu’il était incapable de faire quoi que ce soit. Ma sœur lui avait pourtant conseillé de garder la foi en Dieu », poursuit le même témoin.

Une équipe médicale s’est rendue sur les lieux pour les premières constatations et l’autopsie. L’enquête en cours devrait permettre de mieux comprendre les circonstances exactes du drame. Pour l’heure, le corps n’a pas encore été inhumé, dans l’attente de l’autorisation des autorités compétentes.

Ce suicide tragique remet en lumière la détresse psychologique et les conditions de vie difficiles auxquelles font face de nombreuses familles en Haute-Guinée. Un phénomène silencieux, souvent sous-estimé, mais aux conséquences profondément dévastatrices.

Michel Yaradouno