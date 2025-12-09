ledjely
Vidéo indécente : Djelykaba Bintou se défend et promet des poursuites

Par LEDJELY.COM

Depuis quelques heures, une vidéo à caractère indécent circule largement sur les réseaux sociaux. Selon l’artiste, cette diffusion viserait uniquement à nuire à son image et à ternir sa réputation. Face à la situation, Djelykaba Bintou a réagi sur sa page Facebook, dénonçant une manipulation et rassurant ses fans.

« Je vous confirme avec la plus grande fermeté que je ne suis aucunement liée ni de près ou de loin, à ce contenu fabriqué. Il s’agit d’une tentative malveillante orchestrée par des individus dont l’intention est claire : ternir ma réputation et interrompre mon élan », a-t-elle écrit.

Elle précise également que des démarches sont déjà engagées pour identifier « l’origine, les auteurs et les relais de cette manipulation ». L’artiste avertit que désormais, « aucune tentative de diffamation ou de sabotage ne sera laissée sans réponse », avant de rassurer de nouveau ses fans : « Soyez rassurés, toute la lumière sera faite. Les démarches nécessaires sont déjà engagées pour identifier l’origine, les auteurs et les relais de cette manipulation. Aucune tentative de diffamation ou de sabotage ne sera laissée sans réponse désormais ».

Elle invite par ailleurs ses fans dévoués ainsi que son patronnat à faire preuve de vigilance, de prudence et de rigueur face à ce type de contenu mensonger et diffamatoire.

Balla Yombouno

