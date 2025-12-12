Les VDMG : Djelykaba Bintou écrase la concurrence et s’offre une moisson historique

Les Victoires de la Musique Guinéenne (VDMG) s’imposent désormais comme l’un des rendez-vous majeurs de l’industrie culturelle nationale. Une cérémonie qui célèbre le talent, la diversité et l’ambition internationale des artistes guinéens, tout en valorisant l’excellence et la créativité. Pour cette 7e édition, un nom a résonné plus fort que tous les autres : Djelykaba Bintou Kouyaté. La star de la musique guinéenne a littéralement dominé la soirée, raflant presque toutes les distinctions majeures et marquant un tournant spectaculaire dans sa carrière.

Voici le palmarès éblouissant de l’édition 2025 :

Meilleure Artiste Féminine de l’Année : Djelykaba Bintou

Meilleur Manager de l’Année : Lako DJ

Grand Prix VDMG : Djelykaba Bintou

Meilleur Clip de l’Année : Unique – Djelykaba Bintou

Meilleure Collaboration : Djelykaba Bintou feat Miaguisé

Meilleure Chanson de l’Année : N’Keleta – Djelykaba Bintou

Avec une telle moisson de trophées, Djelykaba Bintou s’impose une fois de plus comme l’icône incontournable de la scène musicale guinéenne, confirmant son statut et son influence sur la nouvelle génération d’artistes.

Lonceny Camara