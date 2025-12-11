Présidentielle en Guinée : Fermeture exceptionnelle des écoles 

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation a annoncé la fermeture exceptionnelle de tous les établissements scolaires, publics et privés, à travers le pays. Cette décision intervient dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

Selon le communiqué, les élèves seront mis en congé du lundi 15 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus, avec une reprise effective des cours prévue pour le lundi 5 janvier 2026.

Le ministère justifie cette mesure par la volonté de « garantir le bon déroulement du processus électoral et d’assurer la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel éducatif », dans un contexte où de nombreuses infrastructures scolaires seront mobilisées pour les opérations de vote.

Face à l’ampleur de l’événement et à l’engouement populaire que suscite cette échéance électorale, les autorités éducatives appellent à la « compréhension et à la responsabilité de tous les acteurs du système éducatif ».

Thierno Amadou Diallo