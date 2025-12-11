ledjely
Accueil » Présidentielle en Guinée : Fermeture exceptionnelle des écoles 
A la une

Présidentielle en Guinée : Fermeture exceptionnelle des écoles 

Par LEDJELY.COM

Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation a annoncé la fermeture exceptionnelle de tous les établissements scolaires, publics et privés, à travers le pays. Cette décision intervient dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025.

Selon le communiqué, les élèves seront mis en congé du lundi 15 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus, avec une reprise effective des cours prévue pour le lundi 5 janvier 2026.

Le ministère justifie cette mesure par la volonté de « garantir le bon déroulement du processus électoral et d’assurer la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel éducatif », dans un contexte où de nombreuses infrastructures scolaires seront mobilisées pour les opérations de vote.

Face à l’ampleur de l’événement et à l’engouement populaire que suscite cette échéance électorale, les autorités éducatives appellent à la « compréhension et à la responsabilité de tous les acteurs du système éducatif ».

Thierno Amadou Diallo

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Patrice Talon : « Cette forfaiture ne restera pas impunie »

LEDJELY.COM

Enlèvement de citoyens: le Parquet sort les griffes contre les accusations visant l’État

LEDJELY.COM

Ni caution ni compromission : l’UFDG ferme la porte à tout soutien politique

LEDJELY.COM

Éducation : l’intersyndicale déclenche une grève générale illimitée dès lundi

LEDJELY.COM

Aboubacar Soumah prévient : « Dès qu’on sera bloqués, on déposera l’avis de grève »

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : des militaires annoncent prendre le pouvoir

LEDJELY.COM
Chargement....