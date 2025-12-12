Kankan : plus de 150 millions de francs guinéens partis en fumée

Un violent incendie a entièrement ravagé une maison familiale ce vendredi dans la commune rurale de Karifamoriah, située à environ six kilomètres du centre-ville de Kankan. En quelques minutes seulement, un bâtiment de trois chambres, des biens de grande valeur et plus de cent cinquante millions de francs guinéens ont été consumés par les flammes, lors de ce drame survenu tôt dans la matinée du 12 décembre 2025.

Selon les premiers témoignages, l’incendie aurait été déclenché par un court-circuit provoqué par des panneaux solaires. Alors que la localité sommeillait encore, les cris des occupants et la sirène du camion des sapeurs-pompiers ont rapidement alerté tout le voisinage. Mais malgré la mobilisation, le feu s’était déjà largement propagé, comme l’explique la victime.

« Nos panneaux ont fait un court-circuit ce matin. Au début, nous avons pensé qu’avec du sable, on pouvait maîtriser le feu mais en vain. Et c’est ainsi que les voisins et les sapeurs-pompiers sont intervenus. Malheureusement, le feu avait déjà fait beaucoup de dégâts. C’est une maison de trois chambres, un salon et un garage qui a été complètement touchée. J’ai également perdu un montant estimé à plus de 150 millions de francs guinéens. Cet argent ne m’appartenait pas seul. Des gens m’avaient confié leurs montants et je devrais également faire des achats, mais j’ai presque tout perdu. Que chacun me vienne au secours », implore ce jeune vendeur d’acajou.

Très connu dans la localité, le sinistré a reçu la visite des autorités communautaires. Le président du district 3 et plusieurs membres de son bureau se sont rendus sur les lieux pour exprimer leur soutien. Kaba Ousmane lance un appel à la solidarité.

« Le village a été réveillé par les cris des citoyens et des sapeurs-pompiers. J’invite les uns et les autres à lui venir en aide car c’est un jeune très courageux et bien connu. C’est un débrouillard et même tout ce montant n’est pas à lui », a-t-il dit.

Michel Yaradouno