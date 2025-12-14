De Conakry à Paris : Azaya écrit une page historique de la musique guinéenne

Il y a ceux qui font l’histoire, ceux qui l’écrivent et ceux qui la racontent. Mohamed Kamissoko, dit Azaya, appartient désormais à la première catégorie. Ce samedi 13 décembre 2025 à Paris, l’artiste guinéen a marqué d’une pierre blanche l’histoire culturelle de la Guinée et de l’Afrique, en remplissant l’Arena Grand Paris, une salle mythique de 9 000 places, affichant sold out.

Porté par une marée humaine acquise à sa cause, composée de ses fidèles fans « Azaya Boss », de membres de sa famille, dont sa sœur Ibro Gnamet, ainsi que de nombreux artistes guinéens, Azaya a transformé l’Arena en véritable temple de la musique guinéenne. Parmi les invités de marque figuraient notamment Soul Bang’s, Ténin Diawara, SMS, Lil Sacko, aux côtés de plusieurs décideurs du monde culturel guinéen.

Avec cet exploit, Azaya devient le premier artiste guinéen à se produire à Paris devant une salle d’une telle capacité, un symbole fort de la montée en puissance de la musique guinéenne sur la scène internationale. Avant son entrée, plusieurs artistes ont assuré la première partie, maintenant le public en haleine.

Puis vint le moment tant attendu. Vêtu d’abord d’un habit traditionnel, puis d’un costume élégant, Azaya est apparu sur scène tel un roi, déclenchant une ovation retentissante. Au-delà de ses titres phares repris en chœur par le public, l’artiste a impressionné par sa polyvalence, allant jusqu’à jouer du balafon, symbole fort de l’identité culturelle guinéenne.

Un moment émouvant, c’est lorsque l’artiste Azaya a rendu un hommage à Djelykaba Bintou qui a été récemment victime d’un cyberharcèlement. « Ce soir, nous allons envoyer des ondes positives à notre sœur, notre compatriote, l’une de nos célébrités, qui a été touchée dans sa dignité. Allez, on lève les mains », a-t-il lancé.

La scène a également accueilli des collaborations marquantes, notamment avec DJ Sisco, Binta du Mali et la fille de Sékouba Bambino Diabaté, renforçant le caractère historique et émotionnel de la soirée.

Au final, ce concert grandiose s’est achevé dans une ambiance de communion et de fierté. Guinéens et Africains venus de tous horizons garderont longtemps en mémoire cette nuit du 13 décembre, consacrant Azaya comme une figure majeure de la musique africaine contemporaine.

Lonceny Camara