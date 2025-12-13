Présidentielle 2025 : Boffa se mobilise massivement pour Mamadi Doumbouya

Ce 13 décembre 2025, la préfecture de Boffa s’est montrée comme un bastion du candidat indépendant Mamadi Doumbouya à travers une mobilisation populaire en sa faveur. La délégation du directoire de campagne de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD) a été accueillie par une foule nombreuse, déterminée à afficher son soutien au président Mamadi à l’approche de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Prenant la parole devant les militants et sympathisants, Ibrahima Kalil Camara, directeur préfectoral de campagne du GMD à Boffa, a donné le ton dès l’entame de son discours « Est-ce que Boffa est debout aujourd’hui ? Est-ce que Boffa est prêt à célébrer ses avancées ? ».

Dans une allocution largement applaudie, il a rappelé les transformations enregistrées dans la préfecture depuis le 5 septembre 2021.

« Depuis le début de cette période de refondation de notre pays, Boffa a connu des transformations majeures, visibles, concrètes et ressenties par chacun de nous », a-t-il affirmé.

Évoquant les infrastructures administratives et sécuritaires, il a cité notamment la réhabilitation de la résidence préfectorale, la construction du camp d’infanterie, de la gendarmerie, de la police, de la douane et de la marine, ainsi que la réalisation de bâtiments administratifs à Lisso.

Dans le secteur de l’éducation, le directeur préfectoral de campagne s’est félicité de la construction de nouvelles écoles et de lycées modernes.

« Tout cela donne enfin à nos enfants des conditions d’apprentissage dignes et d’excellence », a-t-il souligné, en référence aux lycées modernes de Tougnifily et Marièm N’Gouaby de Boffa.

La santé, la jeunesse et le sport ont également occupé une place importante dans son discours.

« La construction et l’extension des centres de santé de Kolia et Tougnifily, ainsi que l’équipement des postes de santé, visent à offrir de meilleures conditions de soins aux populations, en particulier aux femmes et à nos enfants », a-t-il déclaré.

Concernant la jeunesse, il a rappelé que « le stade préfectoral de Boffa (Katamara) est un symbole fort de l’attention portée à notre jeunesse ».

Sur le plan économique et minier, Ibrahima Kalil Camara a mis en avant l’entrée en production de plusieurs sociétés minières et la mise en place d’unités de transformation de la bauxite « Des centaines d’emplois, des formations et des opportunités s’ouvrent désormais pour notre jeunesse ».

Pour lui, ces acquis sont indissociables du leadership du président de la transition. « Ces progrès ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat du leadership et de la clairvoyance de notre champion Mamadi Doumbouya », a-t-il soutenu.

Il a ainsi appelé la population à un vote massif « Pour Mamadi Doumbouya, Boffa vote 100 % ! », a-t-il lancé, repris en chœur par la foule.

De son côté, le Général Mathurin Bangoura, directeur régional de campagne du GMD pour Boké, a salué la mobilisation exceptionnelle de Boffa et a fixé un objectif ambitieux pour la région. « Cette fois-ci, la région de Boké, avec l’appui de la préfecture de Boffa, va se classer première aux élections présidentielles », a-t-il indiqué.

Il a également insisté sur la nécessité de la participation effective au scrutin. « Cette fête est bonne, mais ce que nous demandons à la population de Boffa, c’est de s’assurer qu’on a retiré nos cartes d’électeurs pour voter le 28 décembre », a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement supérieur, Jean Paul Cedy, ministre de l’Enseignement pré-universitaire, et Charlotte Daffé, ministre de la Promotion féminine.

La campagne électorale s’est achevée dans une ambiance festive avec des prestations d’artistes tels que Grand P et Petit Kandja, ainsi que la finale d’un tournoi de football doté du trophée Mamadi Doumbouya, coordonné par Aboubacar Kanfory Diallo, directeur communal de la jeunesse de Boffa.

Thierno Amadou Diallo