Kankan : l’accès à la place des Martyrs n’a pas été refusé au candidat Faya Millimono

L’accès à la place des martyrs de Kankan n’a pas été refusé au candidat du Bloc Liberal, Faya Millimono. Le 28 novembre, conformément à l’article 48 de la Constitution guinéenne, la campagne électorale pour la présidentielle du 28 décembre s’est ouverte. L’élection marquera le retour à l’ordre constitutionnel après quatre ans de transition militaire.

Au total, 9 candidats sont en lice dont une femme. Parmi eux, 5 ont déjà participé à un scrutin présidentiel. Les 4 autres sont à leur première participation. Dans ce dernier lot figure le Président de la Transition, Général Mamadi Doumbouya. Le 1er octobre 2021, en prêtant serment, l’ancien commandant du Groupement des Forces Spéciales (GFS) avait promis qu’“aucun membre du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et des organes de la transition, ne seront candidats aux élections” qui marqueront le retour à l’ordre constitutionnel conformément à l’article 46 de la Charte de la transition.

La candidature du Général Mamadi Doumbouya a conduit à de nombreuses protestations d’acteurs de la société civile et politique, dont Faya Millimouno, qui malgré tout, a décidé de prendre part au scrutin, pour faire entendre “le choix du peuple” par les urnes.

Faya Millimono entame sa campagne électorale à l’intérieur du pays

En campagne, le candidat du Bloc Liberal (BL), Faya Millimono a entamé sa tournée de l’intérieur par la Haute Guinée. Le 06 décembre, il arrive à Kankan, la plus grande ville de la région. Quelques heures plus tard, l’auteur de cette publication sur facebook affirme que “Faya Millimono se voit refuser l’accès à la place des martyrs de #Kankan” ( lien archivé ici) Il poursuit que “ le candidat du BL, qui vient d’arriver de Siguiri, est donc contraint de se rendre au siège local du parti pour son meeting.”

A la date du 12 décembre 2025, la publication a été partagée plus de 120 fois et commentée plus de 330 fois. Ce même refus supposé a été repris par cet autre compte sans en apporter une quelconque preuve (lien archivé ici).

L’entourage du candidat contacté par le média en ligne africaguinee.com et par ailleurs membre de l’Alliance des Acteurs pour l’Intégrité de l’Information en période électorale, parle plutôt d’un malentendu sur le lieu du meeting. « Ils sont arrivés à la place des Martyrs, alors que le meeting n’était pas prévu à cet endroit. Les populations sur place n’avaient pas été informées et leur ont demandé de quitter les lieux. Il ne s’agit pas d’un empêchement à proprement parler, mais d’un programme qui a été bouleversé», explique l’interlocuteur.

Les autorités locales de Kankan n’ont pour le moment pas fait de réaction officielle. Joint au téléphone, un responsable de la Direction Générale des Elections (DGE), dit ne pas être au courant. Il promet de s’y intéresser et si nécessaire de «remonter cela à la Haute Autorité de la Communication», il n’a pas voulu être cité.

Sur place nous constatons qu’aucun média local n’a rapporté ledit événement. Un confrère joint au téléphone, dit avoir appris la rumeur sur les réseaux sociaux « J’ai entendu parler mais il n’y a jamais eu de preuves pour étayer cela. On n’a pas entendu Faya Millimono le dénoncer, encore moins un responsable local de sa structure politique. De mon côté, c’est juste la rumeur que j’ai apprise sur les réseaux mais il n’y a pas de faits concrets » affirme Cheick Sekou Berthe, journaliste basé à kankan.

Verdict

L’accès à la place des martyrs de Kankan n’a pas été refusé à Faya Millimono, candidat du Bloc Liberal (BL) à la présidentielle du 28 décembre prochain. Les proches du candidat parlent d’incompréhension. Le meeting du candidat n’avait pas été programmé à cette place mais au siège local du parti.

Cet article a été rédigé par Sally Bilaly SOW et Mamadou Ciré Barry au compte de l’Alliance des Acteurs pour l’Intégrité de l’Information en période électorale. Il a été édité et validé par le comité éditorial de l’Alliance.