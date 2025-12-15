Migration irrégulière : plus de 200 Guinéens rapatriés, 124 interceptés au large du Sénégal

Alors qu’un nouveau convoi de ressortissants guinéens a regagné Conakry après un séjour éprouvant en Mauritanie, un autre épisode dramatique de la migration irrégulière s’est joué au large des côtes sénégalaises, où les Guinéens figurent en tête des nationalités interceptées.

Plus de 200 Guinéens, dont 112 enfants et 108 femmes et filles, ont récemment atterri à Conakry à la suite d’une opération de retour volontaire. Cette action, menée conjointement par les autorités guinéennes et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), visait à secourir des migrants bloqués en Mauritanie dans des conditions jugées difficiles, avant d’organiser leur rapatriement et leur réintégration en toute sécurité.

Dans le même temps, la situation migratoire guinéenne refait surface sous un angle préoccupant. Les forces navales sénégalaises ont intercepté une embarcation de fortune transportant 238 migrants dans les eaux territoriales du Sénégal, au sud du Cap Manuel, à une dizaine de milles nautiques du littoral.

D’après la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (DNLT), les Guinéens représentent le contingent le plus important, avec 124 personnes, dont 60 hommes, 48 femmes et 16 mineurs. Le reste du groupe était composé de migrants originaires du Sénégal (61), de la Gambie (39), du Mali (4), du Ghana (3), de la Côte d’Ivoire (4) et de la Sierra Leone (3).

Les premiers éléments recueillis auprès des migrants indiquent que la pirogue aurait quitté la Gambie, précisément la localité de Djinack, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2025. Après plusieurs jours en mer, l’embarcation aurait atteint les eaux mauritaniennes avant de connaître une avarie majeure, les moteurs se détachant, obligeant les passagers à rebrousser chemin.

Le périple aurait pris une tournure encore plus critique à l’approche de Dakar. Le capitaine principal de la pirogue, connu sous le prénom de Moussa, serait descendu du bateau en emportant les moteurs hors-bord. Il aurait été récupéré par une pirogue domestique, accompagné d’une femme malade et de son enfant, promettant de revenir avec du matériel de remplacement. Son absence prolongée a finalement poussé les migrants à alerter la Marine sénégalaise.

Au total, neuf personnes, parmi lesquelles trois mineurs, ont été transférées à l’hôpital Abass Ndao pour une prise en charge médicale. Les enquêtes ont permis d’identifier dix membres présumés de l’équipage, placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, tandis que les autres migrants ont été relâchés après audition.

