Présidentielle en Guinée : la CEDEAO entre en alerte préventive

Réunis le 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigéria, les Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont salué les avancées jugées « significatives » du processus de transition en Guinée, à moins de deux semaines de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Sous la présidence de Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone et Président en exercice de la Conférence, la 68ᵉ session ordinaire de l’organisation sous-régionale a pris acte du déroulement pacifique et réussi du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Les résultats de cette consultation populaire traduisent, selon la Conférence, un large soutien des Guinéens à l’adoption d’une nouvelle Constitution, pierre angulaire du retour à l’ordre constitutionnel.

Dans sa déclaration finale, la CEDEAO a instruit sa Commission de poursuivre et de renforcer son accompagnement du processus de transition en Guinée. Cet appui se matérialisera notamment par le déploiement de missions d’observation électorale à long terme et d’initiatives de diplomatie préventive en amont de la présidentielle du 28 décembre 2025, dans le but d’anticiper et d’atténuer d’éventuels risques liés au scrutin.

« la Commission de continuer à accompagner le pays dans son processus de transition, notamment par le déploiement de missions d’observation électorale à long terme et de diplomatie préventive avant l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, afin de détecter et d’atténuer les risques émergents », indique la Commission

Les Chefs d’État et de Gouvernement ont également donné mandat à la Commission d’organiser une mission d’observation électorale à court terme pour couvrir le jour du vote. Parallèlement, la CEDEAO est appelée à intensifier sa coordination avec les partenaires régionaux et internationaux, en particulier l’Union africaine (UA) et le Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), afin de garantir un appui concerté et cohérent au processus de transition guinéen.

Siby