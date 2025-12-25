Insalubrité à N’Zérékoré : le grand marché transformé en cantine pour mouches

À N’Zérékoré, le grand marché de la ville est confronté à une situation d’insalubrité alarmante. Depuis plus d’un mois, un imposant tas d’ordures trône au cœur de ce centre névralgique des échanges commerciaux, exposant commerçants et clients à des risques sanitaires majeurs, sous le regard impuissant des riverains et, selon eux, l’indifférence des autorités locales.

Alors que l’État guinéen affiche sa volonté de protéger la santé des citoyens, les commerçants du grand marché de N’Zérékoré dénoncent ce qu’ils qualifient de véritable « poison pour la santé humaine ». Des immondices s’accumulent depuis plusieurs semaines, dégageant une odeur nauséabonde et attirant des nuées de mouches, au grand dam des usagers du marché contraints de composer quotidiennement avec cette situation.

Ce spectacle désolant se déroule pourtant au vu et au su des responsables de la commune urbaine, selon les témoignages recueillis sur place par notre correspondant basé dans la préfecture.

Rencontrés ce mercredi 24 décembre 2025, commerçants et riverains, visiblement excédés, ont exprimé leur désarroi et interpellé les autorités locales afin qu’elles agissent sans délai pour éviter la propagation d’éventuelles maladies.

Pour une commerçante rencontrée, la cohabitation avec ces odeurs pestilentielles est subie, mais inévitable.

« L’homme n’a pas de choix. Parce que quand tu cherches, tu es responsable. Il faut sortir pour chercher au moins le quotidien. Mais de toute façon, ça nous pose beaucoup de choses. Parce qu’avec la maladie, les ordres ne sont pas bons pour la santé », a-t-elle dénoncé.

Aminata Donzo lance ensuite un cri de cœur aux autorités communales pour un assainissement rapide du marché.

« Les autorités, surtout le président de la délégation spéciale de la commune urbaine n’ont qu’à tout faire, elles n’ont qu’à nous aider pour pouvoir compléter les camions qui transportent les ordures à deux. Pour au moins sauver la santé de la population », a-t-elle souligné.

La durée anormalement longue de la présence de ce tas d’immondices au grand rond-point de N’Zérékoré est également dénoncée par un autre citoyen, qui redoute de graves conséquences sanitaires.

« Il y a de cela plus d’un mois comme ça que ces ordures existent ici sous nos yeux impuissants. Au regard des conséquences, il faudrait que l’autorité nous aide à enlever les ordures. Parce que ça peut être une source de maladies. Partager son aliment avec les mouches en provenance d’un lieu pourri, ce n’est pas bon pour la santé de l’homme », a-t-il soutenu.

Pour comprendre les raisons de cette situation qui perdure, nous avons tenté de rencontrer le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de N’Zérékoré. Mais nos démarches sont restées sans suite.

Cette accumulation d’ordures intervient dans un contexte particulièrement sensible, à l’approche des fêtes de Noël et de fin d’année, période durant laquelle le grand marché est fortement fréquenté par les mères et pères de famille venus effectuer leurs achats.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré