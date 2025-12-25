Soumankoï (Kankan) : une mobilisation massive en soutien à Mamadi Doumbouya

Une forte mobilisation en faveur du général Mamadi Doumbouya a animé ce jeudi 25 décembre 2025 le district de Soumankoï, dans la préfecture de Kankan. Le meeting, organisé par le président de la jeunesse locale, a rassemblé une foule nombreuse venue témoigner son soutien au chef de l’État. La rencontre a vu la présence d’une délégation du directoire régional de Kankan, des autorités religieuses de Soumankoï et de nombreux habitants désireux de saluer les actions du président de la transition.

Prenant la parole, Taliby Kaba, président de la jeunesse de Soumankoï, a déclaré : « En espace de quatre ans, le travail abattu par Mamadi Doumbouya est vraiment gigantesque. On ne peut que le remercier pour tous les travaux qu’il a eu à faire. Il n’y a plus de crise dans ce pays-là, il y avait trop de pagailles dans ce pays, mais aujourd’hui, par la grâce de Dieu et par la baraka de ses parents, il arrive à maîtriser le pays. Nous le soutenons tous les jours, nous prions Dieu qu’il lui donne la force, qu’il nous donne des hommes pour pouvoir l’accompagner pour sa nouvelle mission. Après le vote du 28 décembre, il sera officiellement investi président de la République de Guinée. Tout Soumankoï le soutient à 100% ».

Sekou Traoré, coordinateur général de la structure, a mis en avant les réalisations du président depuis son arrivée au pouvoir.

« Que le général Mamadi Doumbouya sache que tout Soumankoï votera pour lui à 100% parce que c’est un président qui est entrain de travailler dans notre pays depuis son arrivée, le travail qu’il a accompli en Guinée, aucun président n’a pu le faire. Que tout le monde aille voter pour lui le 28 décembre ».

La voix religieuse s’est également fait entendre à travers Ansoumane Kaba, grand imam de Soumankoï, qui a invoqué la reconnaissance divine et exprimé les attentes de la communauté.

« Nous rendons grâce à Dieu aujourd’hui, c’est grâce à notre enfant Taliby Kaba et ses amis que tout ce monde est là aujourd’hui. Nous ne connaissons pas un autre président dans notre village à part le général Mamady Doumbouya. Soumankoï fera 100% pendant le vote. Mais nous voulons lui dire d’aider cet enfant, s’il le fait, il aidera tout Soumankoï », a-t-il affirmé.

En présence de l’équipe du directoire régional de campagne de la GMD, des simulations pour un vote en faveur du général Mamadi Doumbouya ont été réalisées. Les citoyens ont, pour leur part, promis de voter massivement pour le chef de l’État.

Michel Yaradouno