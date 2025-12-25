Suspension de partis, restrictions des libertés : l’appel de Mgr Raphaël Balla Guilavogui

À l’instar de leurs coreligionnaires à travers le monde, les chrétiens de Guinée ont célébré ce jeudi 25 décembre 2025 la fête de Noël, commémorant la naissance de Jésus-Christ. À N’Zérékoré, la cathédrale s’est remplie jusqu’à la dernière place, témoignant de la ferveur religieuse qui anime la communauté.

Dans son homélie, Monseigneur Raphaël Balla Guilavogui a rappelé aux fidèles le sens profond de cette fête et le rôle de chacun dans la culture de la foi chrétienne.

« Si Noël ne doit pas se réduire à une simple célébration folklorique, il faut que chacun se laisse interpeller par le mystère de Dieu qui s’est fait homme, choisissant le chemin de l’humilité en s’incarnant dans notre condition tout en conservant son éternité », a souligné l’évêque.

« Comment Dieu peut-il accepter notre condition humaine ? Comme nous, Il est né et est mort. Comment comprendre et expliquer cela ? », s’est-il interrogé devant l’assemblée.

Monseigneur Guilavogui a également évoqué la situation politique actuelle du pays sous la gestion du CNRD, en se référant au message des évêques de Guinée intitulé « Priorité à l’amour du pays, au pardon, à la réconciliation et à l’unité nationale ». Ce document, adressé au peuple, aux candidats à l’élection présidentielle et aux hommes et femmes de bonne volonté, souligne à la fois les avancées de la transition et les difficultés persistantes.

« Des partis politiques ont été suspendus ou exclus du processus électoral, des kidnappings et exécutions extrajudiciaires ont eu lieu, la tragédie au stade 3 Avril de N’Zérékoré reste gravée, et certaines restrictions touchent même les médias privés », a-t-il rappelé. « Tout cela a créé un climat de méfiance et de peur dans le pays ».

Face à ces réalités, l’évêque encourage les chrétiens à la réflexion : « Le Verbe de Dieu s’est-il vraiment fait chair et a-t-il habité parmi nous ? Si oui, pourquoi semble-t-Il indifférent à ces événements ? »

Il a insisté sur la nécessité de reconnaître la liberté souveraine de Dieu et de ne pas limiter son action par nos peurs ou incompréhensions. « Contemplez avec émerveillement la fantaisie de Dieu. Comme le dit le pape François : ‘Les surprises de Dieu, laissons-nous surprendre par Dieu.’ Cette fantaisie naît de l’amour », a conclu Monseigneur Raphaël Balla Guilavogui.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré