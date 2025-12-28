Démarrage du vote à Sanoyah : « Aucun électeur n’entre avec un téléphone »

Dans la commune urbaine de Sanoyah, précisément dans le quartier Sanoyah-Rails Plateau, au centre M’mamy Malé, les sept bureaux de vote ont ouvert leurs portes très tôt ce matin, marquant le lancement officiel du scrutin de l’élection présidentielle.

Dès les premières heures (7 heures), les électeurs ont commencé à affluer pour accomplir leur devoir civique. Les premiers à voter ont toutefois été les responsables des bureaux de vote, conformément aux procédures en vigueur. Sur place, le climat est calme, même si une certaine lenteur est observée par endroits, notamment au bureau de vote numéro 6, où un problème de cachet a été signalé.

Les opérations de vote ont débuté à l’heure prévue, sous la supervision des assesseurs, en présence des forces de l’ordre, reconnaissables à leur tenue militaire et à leur tee-shirt portant l’inscription « agent de sécurité électorale ».

Dans l’ensemble des bureaux visités, les dispositifs nécessaires ont été mis en place afin de garantir la transparence et la régularité du scrutin. Alignés devant les salles de vote, les électeurs, munis de leurs pièces d’identité, attendent leur tour avant d’entrer par ordre d’arrivée. À l’intérieur, ils passent par le contrôle sur le registre électoral, accèdent ensuite à l’isoloir, puis déposent leur bulletin dans l’urne scellée.

Les agents électoraux veillent au bon déroulement des opérations et à l’application stricte des règles établies.

« Aucun électeur n’entre avec un téléphone dans l’isoloir, comme l’a indiqué la DGE. Tout se déroule dans de bonnes conditions. Depuis 6 heures, nous sommes sur place et nous avons voté en premier avant l’arrivée des électeurs », explique Samuel Kolié, membre du bureau de vote numéro 6.

Balla Yombouno