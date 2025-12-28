Vote : faible affluence matinale dans les bureaux à Lambanyi Wareyah

Les opérations de vote ont démarré ce dimanche 28 décembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national, dans le cadre de l’élection du Président de la République. Plusieurs citoyens ont rallié leurs bureaux de vote afin d’accomplir leur devoir civique.

Au quartier Lambanyi Wareyah, dans la commune de Lambanyi, selon le président du bureau de vote numéro 6 à l’école JBL, Boubacar Barry, les opérations ont débuté à 6h30. Ce bureau compte 447 électeurs inscrits.

« Là, nous avons respecté le temps, on a ouvert le bureau de vote à l’heure indiquée, à 6h30 déjà nous étions là, et à cette heure on a déjà commencé à faire voter les électeurs. Pour le moment tout se passe bien », a-t-il affirmé.

Dans ce bureau de vote, plusieurs délégués de partis politiques sont présents, notamment ceux de la GMD, du FRONDEG et du BL.

« Il y a certains délégués qui sont présents, par contre d’autres ne sont pas présents. Ce n’est pas tous les partis qui sont représentés. Par exemple, moi dans mon bureau de vote, il n’y a que 4 délégués qui sont présents des différents partis politiques. Par contre, d’autres ne sont pas venus pour le moment ».

S’agissant de l’interdiction des téléphones portables dans les bureaux de vote, Boubacar Barry se veut rassurant.

« On a donné des instructions à nos assesseurs qui restent au niveau du portail avant que l’électeur ne rentre. C’est lui qui est chargé de veiller sur ça. Donc si un électeur vient avec un téléphone, c’est lui qui prend le téléphone jusqu’à ce que l’électeur finisse de voter. Maintenant, on le remet avant qu’il ne rentre chez lui », a-t-il détaillé.

Il convient de noter que la mobilisation n’est pas encore au rendez-vous au cours de cette matinée. La situation pourrait toutefois évoluer dans le courant de la journée.

N’Famoussa Siby