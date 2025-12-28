Boké : le train voyageur Kamsar–Sangarédi reprend du service avec le Kakandé Express

Après plusieurs années d’arrêt, le train voyageur reliant Kamsar à Sangarédi, en passant par Kolaboui et Tanéné, a officiellement repris du service ce samedi 27 décembre 2025. La cérémonie de remise en service s’est déroulée à la gare ferroviaire de Kamsar, en présence de hautes autorités et de nombreux invités.

Baptisé Kakandé Express, le nouveau train est une initiative rendue possible grâce à la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) et à ses partenaires. La cérémonie a été présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, en présence des autorités locales de Boké, des représentants des sociétés minières, des autorités religieuses ainsi que des communautés riveraines.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre la CBG, l’État guinéen et plusieurs partenaires techniques et financiers, dans le cadre de la vision Simandou 2040, visant à améliorer les infrastructures et la mobilité dans les zones minières.

Prenant la parole, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a souligné l’importance stratégique de cette relance pour la région de Boké.

« Ce projet facilitera la mobilité et renforcera la connectivité entre Kamsar, Kolaboui, Boké, Tanéné et Sangarédi. Ce train doit également faire l’objet d’un entretien régulier. C’est pourquoi nous invitons les communautés riveraines à se l’approprier comme un outil de voyage essentiel », a-t-il déclaré.

L’acquisition du train voyageur a été rendue possible grâce à un contrat d’opération multi-utilisateurs, un mécanisme structuré et piloté par l’ANAIM de Kamsar, en collaboration avec la CBG, Rusal, Nimba Mining Company et TBEA.

Dans son discours, l’administrateur général de l’ANAIM, Mandja Kaba, s’exprimant au nom du directeur général, a rappelé le rôle central de l’institution.

« L’ANAIM est le gardien institutionnel des infrastructures minières stratégiques du pays. Notre rôle est de garantir l’équilibre entre l’exploitation de nos ressources minières et l’amélioration des conditions de vie des populations. Ce projet est une parfaite illustration d’un partenariat public-privé réussi », a-t-il soutenu.

De son côté, le directeur général du chemin de fer a apporté des précisions techniques sur le Kakandé Express.

« Ce train est composé de quatre wagons neufs de 60 places chacun, soit une capacité totale de 240 passagers. Il est équipé de la climatisation, de toilettes modernes et d’un collecteur de bagages. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance au Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya », a-t-il indiqué.

Lors de l’essai inaugural, plusieurs passagers ont salué le confort, la sécurité et l’impact économique du train.

« Ce qui nous réjouit d’abord, c’est l’aspect sécuritaire, car le train circule dans le corridor ferroviaire. Le collecteur de bagages permettra aussi de dynamiser l’économie locale. Nous demandons aux usagers de prendre soin de ce bijou, car l’investissement consenti est énorme », a témoigné Mariama Tounkara, passagère.

La cérémonie a pris fin par la coupure du cordon inaugural, la visite des wagons, des prières et bénédictions des sages, suivies d’un essai technique de neuf kilomètres du train voyageur.

Mamadou Bah, depuis Boké