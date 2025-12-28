N’Faly Sangaré : Hommage à un grand serviteur de l’Etat

Ancien ministre du Plan et de la Coopération internationale sous la Première République, N’faly Sangaré s’est éteint en laissant l’image d’un homme d’Etat resté fidèle à ses principes jusqu’au bout. Dans cet hommage empreint de respect et d’affection, François Lounceny Fall, ancien Premier ministre et diplomate chevronné, revient sur le souvenir de ce serviteur de la République, mais aussi sur la relation filiale et humaine qui les liait, entre transmission de valeurs, mémoire nationale et fidélité à l’idéal de service public.

Tonton N’faly nous a quittés, et avec lui s’éteint une présence qui a profondément marqué ma vie. Il part après une longue existence, riche d’enseignements, de sagesse et de valeurs qu’il a su transmettre sans jamais chercher à les imposer.

N’faly Sangaré fut un grand serviteur de l’Etat, au sens le plus noble du terme. Il incarnait la droiture, le patriotisme et l’exigence du travail bien accompli. Il appartenait à cette génération pour laquelle servir la République n’était ni un privilège ni un slogan, mais un devoir sacré, vécu dans la rigueur et l’honneur. Il laisse derrière lui un parcours exceptionnel et, surtout, une réputation intacte, chose rare et précieuse.

Mais au-delà de l’homme d’Etat, c’est l’homme tout court que je pleure aujourd’hui. Un homme de cœur, affectueux, attentif, toujours prêt à écouter et à conseiller. Sa fidélité en amitié était exemplaire. Les enfants de ses amis disparus ont trouvé auprès de lui bien plus qu’un tuteur : un refuge, une présence rassurante, une affection sincère. Ils le pleurent aujourd’hui comme on pleure un père.

Pour moi, il était davantage encore. Il était un père de cœur, un guide, un confident. Dans les moments de doute comme dans les instants décisifs de ma vie, je savais que je pouvais me tourner vers lui. Ses paroles, toujours mesurées, jamais pressantes, m’ont aidé à choisir, à tenir, à rester fidèle à moi-même. Sa confiance m’honorait ; sa bienveillance me portait.

Tonton N’faly était une mémoire vivante de notre pays. A ses côtés, j’ai appris à comprendre l’histoire de la Guinée à travers l’expérience vécue, les épreuves traversées, les espoirs parfois déçus mais jamais abandonnés. Patriote exigeant et lucide, il aimait profondément son pays et en parlait avec fierté, mais aussi avec vérité. Je regrette, mais comprends, qu’il n’ait pas accepté d’écrire des pages sur l’histoire de la Guinée de son époque. Malgré toute l’affection qu’il me portait, il m’a toujours donné une réponse compréhensible à cette réserve.

Il m’a appris, par ses mots autant que par son exemple, que la véritable grandeur ne se mesure ni aux titres ni aux honneurs, mais à la constance dans les principes, à la droiture dans l’action et au sens élevé du devoir.

Aujourd’hui, le vide est immense. Mais il nous laisse un héritage précieux : des valeurs à préserver, une ligne de conduite à transmettre, un exemple à suivre.

Adieu, Tonton.

Tu resteras à jamais vivant dans nos cœurs et dans nos consciences.

Qu’Allah, le Tout Miséricordieux, accueille ta noble et généreuse âme dans son paradis.

Lounceny Fall