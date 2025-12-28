ledjely
Accueil » Présidentielle : à N’Zérékoré, l’affluence pas au rendez-vous, mais la citoyenneté s’exprime
Présidentielle : à N’Zérékoré, l’affluence pas au rendez-vous, mais la citoyenneté s’exprime

Par LEDJELY.COM

Ce dimanche 28 décembre, les Guinéennes et Guinéens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau Président. Contrairement au référendum, qui avait suscité une forte mobilisation, cette présidentielle donne l’impression d’un certain désintérêt. De Boma à N’yankoyakpala, en passant par le grand rond-point, plusieurs bureaux de vote restent vides.

Cependant, certains centres affichent une activité notable, notamment l’école primaire de Boma, N’Yenh 1 ou le lycée Félix Roland Moumié, où les électeurs sont visiblement présents. La ville, quant à elle, reste calme : boutiques et magasins fermés, circulation presque paralysée.

Malgré ce constat, quelques citoyens ont déjà accompli leur devoir civique, dans le calme et la sérénité. Ousmane Bamba, après avoir voté, invite ses concitoyens à suivre son exemple.

« Je viens effectivement d’accomplir mon acte citoyen, celui de voter pour mon candidat. Et je suis très satisfait, vu le calme qui règne dans les différents bureaux de vote. C’est pourquoi j’appelle toute la population de N’Zérékoré et de la région forestière à sortir massivement et aller accomplir cet acte citoyen », a-t-il lancé.

Pascaline Haba partage le même message : « Je suis citoyenne, j’ai le droit de voter et de voter aussi à celui dont je veux et celui qui va vraiment nous aider. Et je profite de l’occasion pour lancer un appel envers les citoyens, puisque quand tu ne votes pas, ça veut dire que tu as manqué à ta citoyenneté. Parce que quand tu votes, tu votes justement pour être un bon citoyen. Un bon citoyen doit voter ».

Cette élection marque un tournant pour la Guinée, qui s’apprête à clore quatre années de transition depuis la prise de pouvoir de la junte, le 5 septembre 2021.

Foromo Béavogui, depuis N’Zérékoré

