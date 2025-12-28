Vote à Kountia CBA Sud : une participation timide

Le vote pour l’élection présidentielle a officiellement démarré ce dimanche 28 décembre 2025 à 7 heures à Kountia CBA Sud. Toutefois, entre 09h et 11h, l’affluence dans plusieurs bureaux de vote reste relativement faible, selon le constat fait sur le terrain.

Sur les quatre bureaux de vote visités, seul celui du groupe scolaire Timbo connaît une mobilisation notable des électeurs. À l’inverse, dans les autres centres, notamment au groupe scolaire Hawa Chérif et au groupe scolaire OKA, les votants se présentent au compte-gouttes, arrivant un par un ou par petits groupes.

Malgré cette faible affluence, le processus électoral se déroule dans le calme et sans incident majeur. Au bureau de vote du groupe scolaire Timbo, Céline Aïcha, superviseure du parti indépendant GMD, se dit satisfaite du déroulement des opérations. « Depuis le début, tout se passe bien. J’ai été la première personne à arriver. Les salles ont été ouvertes à temps et, jusqu’à présent, aucune anomalie n’a été signalée. Les membres du bureau se comportent correctement et les conditions sont bonnes », a-t-elle affirmé, tout en exprimant l’espoir que cette sérénité se maintienne jusqu’à la fin du scrutin.

Même constat du côté de l’administration électorale. Manti Massaré, présidente du bureau de vote du groupe scolaire Timbo, indique que les opérations ont commencé tôt dans la matinée. « Nous sommes là depuis 6 heures. Le bureau a été ouvert et les électeurs votent calmement, un à un, dans le sérieux. Les délégués des partis sont présents et tout se passe bien pour le moment », a-t-elle rassuré.

Au groupe scolaire Hawa Chérif, la situation est également jugée satisfaisante, bien que marquée par une faible participation. Alpha Bocar Diallo, délégué du parti FRONDEG, explique que le début de la journée a été légèrement plus animé. « Le matin, il y avait un peu plus de monde, mais actuellement, c’est très calme. Les électeurs qui viennent votent dans la tranquillité et rentrent chez eux. Peut-être que la motivation manque ou que l’information n’a pas bien circulé », a-t-il estimé.

Dans le même centre, Fatoumata Fodé Camara, déléguée du parti GMD, confirme l’absence de difficultés majeures. « Je n’ai rien constaté de grave. Le matin, il y avait assez de monde, mais maintenant, c’est plus calme. Dans l’ensemble, tout se passe bien », a-t-elle déclaré.

En attendant la suite de la journée, les acteurs présents espèrent une mobilisation plus importante des électeurs dans l’après-midi, afin de renforcer la participation citoyenne à ce rendez-vous électoral majeur pour le pays.

Thierno Amadou Diallo