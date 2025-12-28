ledjely
Accueil » Présidentielle 2025 : quand la CAN attire plus que l’urne
ActualitésJeunessePolitiqueSociété

Présidentielle 2025 : quand la CAN attire plus que l’urne

Par LEDJELY.COM

Ce dimanche 28 décembre, dans plusieurs quartiers de Conakry et à l’intérieur du pays, les bureaux de vote peinaient à voir affluer les jeunes électeurs. Tandis que les urnes attendaient patiemment leur contribution citoyenne, de nombreux jeunes préféraient suivre les matchs de football diffusés à la télévision ou discuter des performances de leurs équipes favorites. 

« J’aime mon pays, mais je ne vois pas la nécessité de voter quand les résultats semblent déjà connus d’avance. Donc je préfère suivre les matchs de la CAN ou la premier league plutôt que d’aller me fatiguer », confie un jeune habitant de Foulamadina.

Un autre ajoute : « Je n’ai aucun candidat tout simplement. Donc, je ne vais pas voter ».

À travers ces témoignages se dessine une réalité préoccupante : l’intérêt pour la CAN, qui bat son plein actuellement, surpasse celui pour la politique, perçue par beaucoup comme moins importante.

Ce désintérêt pour le vote chez des jeunes, un segment pourtant crucial pour l’avenir politique du pays, révèle une réalité plus profonde : nombreux sont ceux qui ne croient plus aux politiques, qu’ils assimilent parfois à des moyens de manipulation de l’opinion, plutôt qu’à des instruments de développement. En bref, certains jeunes n’y croient tout simplement plus.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Scrutin présidentiel :la société civile fait un constat de la journée  

LEDJELY.COM

Présidentielle : après son vote, Ousmane Gaoual se félicite de la responsabilité citoyenne

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 à Siguiri : le matin en folie, l’après-midi en sieste

LEDJELY.COM

Vote en Guinée : Bah Oury salue une journée « historique »

LEDJELY.COM

Vote présidentiel : mobilisation et quelques insuffisances techniques à Guéckédou

LEDJELY.COM

Boubou blanc, sourire affiché : Mamadi Doumbouya vote à Kaloum

LEDJELY.COM
Chargement....