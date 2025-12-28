Présidentielle : affluence relative malgré un démarrage matinal calme à Dixinn

Dès les premières heures de ce dimanche 28 décembre, les Guinéens se sont mobilisés dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Dans la commune de Dixinn, le directeur communal des élections, Sekou Kanté, dresse un premier bilan et apporte des précisions sur l’organisation du scrutin.

« Dans la commune de Dixinn, il y a 22 quartiers, 90 703 électeurs, répartis sur 269 centres de vote et 346 bureaux », a indiqué M. Kanté.

Selon lui, malgré un début de matinée calme, l’affluence augmente progressivement.

« Les élections ont commencé partout, et les gens viennent voter librement. Au début, l’affluence n’était pas massive, mais chacun prend conscience de l’importance de sa participation. Chaque citoyen doit choisir le candidat qu’il soutient, et jusqu’ici, tout se passe bien », a-t-il indiqué.

Concernant les petits manquements observés dans certains bureaux de vote, il précise : « Tout début est difficile, les électeurs ne sont pas encore totalement habitués. Il y a eu quelques problèmes mineurs que nous réglons progressivement. Depuis 6h, je sillonne les bureaux pour suivre la situation. Si un problème peut être résolu à distance, nous le faisons, sinon nous intervenons sur place ».

Sur la sécurité et la représentation des partis dans les bureaux, M. Kanté rassure : « Dans tous les bureaux que j’ai visités, les forces de l’ordre sont présentes, même si elles ne portent pas toujours leur tenue habituelle. Des uniformes spécifiques ont été conçus pour les identifier. Les délégués des partis sont également présents, bien que tous ne soient pas représentés partout. À Dixinn, seuls le GMD et le Frondec ont des délégués dans certains bureaux, mais tous les partis ont le droit d’envoyer leurs représentants selon leurs moyens ».

Pour conclure, il a lancé un appel aux électeurs : « Nous sommes libres de choisir notre candidat dans la paix, la dignité et la sécurité. J’invite chaque citoyen à accomplir son devoir. Les autorités électorales, la presse et la population doivent tous contribuer au bon déroulement du scrutin ».

Aminata Camara