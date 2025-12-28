Maison de jeunes de Coyah : seulement deux partis politiques représentés dans les bureaux de vote

Dans la préfecture de Coyah, précisément à la Maison des jeunes, le démarrage des opérations de vote a connu un léger retard. Celui-ci est lié au temps nécessaire à la mise à disposition effective des kits électoraux aux responsables des bureaux de vote.

Le site regroupe au total huit (8) bureaux de vote. Le nombre d’électeurs inscrits y varie entre 430 et 438 selon les bureaux, notamment les bureaux n°6 et n°7. Le bureau de vote n°4 compte, quant à lui, 439 électeurs inscrits, mais fonctionne sans assesseur, a-t-on constaté sur place.

Autre fait marquant : dans l’ensemble des bureaux de vote installés à la Maison des jeunes, seules deux formations politiques sont représentées par des délégués. Il s’agit de la Génération Mamadi Doumbouya (GMD), proche du président Mamadi Doumbouya, et du Front démocratique de Guinée (FRONDEG), dirigé par l’ancien ministre Abdoulaye Yero Baldé.

La sécurité du site est assurée par un dispositif composé de policiers et de gendarmes, déployés pour veiller au bon déroulement du scrutin.

Balla Yombouno, depuis Coyah