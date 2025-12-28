ledjely
Accueil » Maison de jeunes de Coyah : seulement deux partis politiques représentés dans les bureaux de vote
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Maison de jeunes de Coyah : seulement deux partis politiques représentés dans les bureaux de vote

Par LEDJELY.COM

Dans la préfecture de Coyah, précisément à la Maison des jeunes, le démarrage des opérations de vote a connu un léger retard. Celui-ci est lié au temps nécessaire à la mise à disposition effective des kits électoraux aux responsables des bureaux de vote.

Le site regroupe au total huit (8) bureaux de vote. Le nombre d’électeurs inscrits y varie entre 430 et 438 selon les bureaux, notamment les bureaux n°6 et n°7. Le bureau de vote n°4 compte, quant à lui, 439 électeurs inscrits, mais fonctionne sans assesseur, a-t-on constaté sur place.

Autre fait marquant : dans l’ensemble des bureaux de vote installés à la Maison des jeunes, seules deux formations politiques sont représentées par des délégués. Il s’agit de la Génération Mamadi Doumbouya (GMD), proche du président Mamadi Doumbouya, et du Front démocratique de Guinée (FRONDEG), dirigé par l’ancien ministre Abdoulaye Yero Baldé.

La sécurité du site est assurée par un dispositif composé de policiers et de gendarmes, déployés pour veiller au bon déroulement du scrutin.

Balla Yombouno, depuis Coyah

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Vote en Guinée : Bah Oury salue une journée « historique »

LEDJELY.COM

Vote présidentiel : mobilisation et quelques insuffisances techniques à Guéckédou

LEDJELY.COM

Présidentielle : Dr Faya déplore un faible engouement et dénonce des irrégularités sur le terrain

LEDJELY.COM

Sanoyah : faible engouement devant les bureaux de vote, absence de procès-verbaux

LEDJELY.COM

Présidentielle : à N’Zérékoré, l’affluence pas au rendez-vous, mais la citoyenneté s’exprime

LEDJELY.COM

N’Faly Sangaré : Hommage à un grand serviteur de l’Etat

LEDJELY.COM
Chargement....