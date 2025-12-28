Présidentielle : Dr Faya déplore un faible engouement et dénonce des irrégularités sur le terrain

Après avoir accompli son devoir civique ce dimanche, le président du Bloc libéral, Dr Faya Millimouno, a livré une réaction sans concession sur le déroulement du scrutin. Il déplore une faible mobilisation des électeurs, évoque des pressions exercées sur ses militants et fait état d’irrégularités signalées dans plusieurs préfectures. Des faits qu’il estime contraires aux dispositions du Code électoral.

Peu après l’ouverture des bureaux de vote Dr Faya Millimouno a accompli son devoir civique au Centre Koichiro à Enta Fassa, dans la commune de Tombolia. S’exprimant sur le déroulement du scrutin présidentiel, le président du Bloc libéral s’est dit préoccupé par l’ambiance générale du vote.

« Je ne vois pas encore tellement d’engouement. J’espère que ça va changer au courant de la journée », a-t-il déclaré.

Mais au-delà de la faible affluence observée dans certains centres, le leader politique pointe des dysfonctionnements plus graves, notamment à l’intérieur du pays. Selon lui, dès les premières heures du scrutin, des militants et délégués de son parti auraient été confrontés à des entraves administratives et à des actes d’intimidation.

À Guéckédou, Dr Faya Millimouno évoque une exigence jugée illégale des démembrements locaux de la Direction générale des élections (DGE), demandant que les ordres de mission des délégués soient visés par le directeur préfectoral des élections.

« Imaginez un peu : il y a près de 400 bureaux de vote à Guéckédou. Chaque candidat a un délégué par bureau. Multipliez 400 par 9 et vous aurez une idée du nombre d’ordres de mission à viser à moins de 24 heures du scrutin », a-t-il expliqué, dénonçant une pratique « sans aucun fondement dans le Code électoral ».

Le président du Bloc libéral affirme avoir dû saisir personnellement la directrice générale des élections, qui serait intervenue pour faire lever cette mesure. Il met en cause une instruction attribuée au secrétaire général de la préfecture de Guéckédou, accusé également d’avoir entravé des activités de formation sans lien direct avec la politique, au seul motif de la présence d’un responsable de son parti.

D’autres incidents ont été signalés ailleurs. À Gbéssia Port 2, un délégué du Bloc libéral aurait été expulsé d’un bureau de vote pour un ordre de mission non visé, un problème similaire à celui initialement observé à Guéckédou. À Youmou, notamment au collège d’Inda, Dr Faya Millimouno dénonce un comportement encore plus grave.

« Le président du bureau de vote accompagnait les électeurs à choisir Mamadi Doumbouya. Lorsque cela a été dénoncé, mon délégué a été chassé », a-t-il affirmé, évoquant des faits comparables à Bolodou.

Face à ces situations, le Bloc libéral annonce une stratégie de vigilance renforcée. Des points de presse sont prévus toutes les deux heures afin de documenter systématiquement les irrégularités constatées sur le terrain.

« Nous n’accepterons pas que n’importe quoi soit fait durant ces élections-là », a martelé Dr Faya Millimouno.

Tout en appelant à l’optimisme, le leader politique se montre ferme sur les lignes rouges à ne pas franchir.

« Nous n’accepterons pas que des choses soient volées devant nous », a-t-il prévenu, insistant sur la nécessité d’une légitimité issue d’un scrutin crédible.

Mariama Ciré Diallo