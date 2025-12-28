Boubou blanc, sourire affiché : Mamadi Doumbouya vote à Kaloum

Ce dimanche, 28 décembre 2025, le président de la Transition, leader du mouvement Génération pour la modernité et le développement (GMD) et candidat à l’élection présidentielle, Mamadi Doumbouya, s’est acquitté de son devoir civique dans la commune de Kaloum.

Vêtu d’un boubou et coiffé d’un bonnet blanc, il s’est présenté aux environs de 11 heures au bureau de vote Centre de santé de Boulbinet. Le candidat était accompagné de son épouse, de son jeune fils, du général Amara Camara ainsi que de Djiba Diakité.

Après avoir accompli son vote, Mamadi Doumbouya a regagné la Présidence sans faire de déclaration à la presse. Affichant néanmoins un visage souriant et détendu, il a salué les marques de soutien de plusieurs citoyens présents sur les lieux, qui l’ont chaleureusement applaudi.

Aminata Camara