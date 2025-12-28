Sanoyah : faible engouement devant les bureaux de vote, absence de procès-verbaux

Dans la commune de Sanoyah, le vote se déroule globalement dans de bonnes conditions, mais l’on constate un manque d’engouement devant les bureaux de vote, ainsi que l’absence de procès-verbaux.

A l’école primaire de Sanoyah Km 36, située dans le quartier Sanoyah Marché, l’affluence est très faible dans les bureaux de vote ; les électeurs présents se comptent sur les doigts de la main.

Dans ce centre, on dénombre au total 1 726 électeurs répartis dans quatre bureaux de vote. Sur les neuf partis politiques en lice, seuls quatre sont représentés, à savoir la GMD, le FRONDEG, le BL et le RGP.

Même constat à l’école privée Mama Aïcha Camara, dans le quartier Souguetta, qui compte 1 782 électeurs répartis dans cinq bureaux de vote. Malgré cet effectif important, l’affluence reste très faible.

Dans le quartier Sanoyah Textile, la situation est similaire : peu d’électeurs se présentent aux bureaux de vote, mais ceux qui viennent votent sans difficulté. On y note également la présence de partis politiques tels que le BL, le RGP, la GMD et le FRONDEG.

Balla Yombouno