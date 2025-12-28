Kankan : entre engouement matinal et affluence inégale

Les Guinéens sont appelés aux urnes ce 28 décembre 2025 dans le cadre de l’élection présidentielle. Au total, neuf candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Dans la préfecture de Kankan, les autorités locales ont accompli leur devoir civique au bureau de vote de Gare 1, situé dans le quartier du même nom.

Les bureaux de vote visités dans la matinée ont, pour la plupart, ouvert dès 7 heures. Observateurs, agents de sécurité, membres des bureaux de vote et autres acteurs impliqués dans l’organisation du scrutin étaient visibles autour des sites de vote. Partout, les électeurs étaient également mobilisés pour accomplir leur devoir citoyen. Dans la ville, la circulation était fortement perturbée et la présence des forces de défense et de sécurité se faisait remarquer au niveau des principaux ronds-points.

À 9 h 15, le directeur régional des élections de Kankan s’est réjoui du calme et de l’engouement observés. « Le peuple de Guinée est en train d’inscrire une nouvelle page de son histoire. Nous venons à peine de finir le scrutin référendaire et, moins de deux mois après, nous sommes déjà au scrutin présidentiel. L’enthousiasme et l’engouement constatés aujourd’hui dans la cité de Kankan nous réjouissent. Nous pouvons dire que le peuple de Guinée fait désormais preuve d’une maturité certaine. Depuis 7 heures, je suis sur le terrain et j’ai sillonné plusieurs quartiers de la ville. Pour l’instant, je n’ai relevé aucune anomalie grave. Les quelques difficultés constatées étaient mineures et liées à l’installation des kits électoraux, mais toutes les dispositions ont été rapidement prises. J’ai vu tous les délégués en place, les représentants des partis politiques ainsi que les agents de sécurité dans l’ensemble des bureaux de vote. Les kits électoraux sont disponibles, non seulement à Kankan, mais partout sur le territoire », a déclaré Kaba Sidibé.

Le gouverneur de région s’est également félicité du bon déroulement de ce scrutin majeur. « Tous les actes liés au processus électoral se déroulent normalement. Jusqu’à présent, aucun cas de défaillance n’a été enregistré. C’est une victoire pour la Guinée. Nous sommes fiers du comportement des Guinéens et nous les invitons à maintenir cet esprit civique, car c’est la Guinée qui gagne. Je suis convaincu que le candidat qui sortira vainqueur fera preuve de capacité. C’est le principe même de la démocratie : le peuple tranche. Aujourd’hui, nous sommes fiers, car le peuple a déjà fait sa part. Nous saluons, avec un esprit patriotique, le comportement des Guinéens », a-t-il déclaré.

Naba Condé a voté au bureau de Gare 3, dans la commune urbaine de Kankan. Cette jeune dame venait d’achever son vote lorsque nous l’avons rencontrée dans la cour du centre. Elle affirme n’avoir rencontré aucune difficulté lors du scrutin. « J’ai librement voté pour le candidat de mon choix. Je souhaite que ce vote soit un déclic pour l’avenir et le développement de notre pays. J’invite mes compatriotes à se rendre aux urnes et à voter sereinement », a-t-elle lancé.

S’agissant de la mobilisation des électeurs, le constat est globalement similaire à celui observé lors du scrutin référendaire. Si certains bureaux de vote enregistrent une forte affluence, d’autres demeurent quasiment déserts.

Michel Yaradouno