Vote en Guinée : Bah Oury salue une journée « historique »

À Lambanyi, ce 28 décembre 2025, au cœur d’une Guinée marquée par quatre années de défis politiques et économiques, le Premier ministre Amadou Oury Bah a accompli son devoir civique au centre de vote École Joseph Benjamin Laurence, précisément au quartier Wareyah. Après son vote, il a qualifié cette élection présidentielle de « tournant majeur » pour le pays, saluant le calme et la convivialité qui ont caractérisé la campagne malgré la multiplicité des candidats.

« C’est une journée historique pour le peuple guinéen et pour la République de Guinée. Quelles que soient les difficultés rencontrées durant ces quatre dernières années, on a tenu le cap pour organisé aujourd’hui 28 décembre 2025 l’élection présidentielle. C’est un tournant majeur pour le pays et pour la République », a déclaré le Premier ministre, soulignant l’importance de ce rendez-vous démocratique.

Pour Amadou Oury Bah, la sérénité qui a accompagné la campagne électorale est un motif de satisfaction.

« Ce qui est particulièrement réconfortant, la campagne s’est déroulée dans un contexte particulièrement apaisé, convivial et malgré qu’il y ait eu une multitude de candidats, tout cela s’est fait dans la bonne humeur, dans le respect permettant à un candidat pour aller exposer son projet et recueillir l’adhésion ou le suffrage de nos compatriotes. À cet égard, c’est une grande chance et c’est une grande victoire pour l’ensemble du peuple guinéen. La journée n’est pas finie, elle ne fait que démarrer. Nous souhaitons que tout cela se termine dans la même ambiance que la campagne référendaire et la campagne électorale pour ces présentes élections présidentielles », a-t-il exprimé.

Par ailleurs, le Premier ministre Amadou Oury Bah a appelé à la patience et au respect des résultats officiels qui seront proclamés par la Direction générale des élection (DGE).

« À tous et à toutes que ce soit des acteurs nationaux ou des acteurs internationaux qui ont contribué à ce que cela arrive aujourd’hui et nous souhaitons et nous prions Dieu pour que la journée se passe dans le calme, dans la tranquillité et que tout le monde attende les résultats conformément au texte et au règlement, les résultats qui seront donnés par la direction générale des élections », a-t-il conclu.

Siby